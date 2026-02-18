Экранные богачи редко бывают счастливыми: они скорее становятся заложниками собственных привилегий, превращая обеденные столы на линию фронта, а родственные связи – на разменную монету. 24 Канал собрал 5 самых громких фильмов и сериалов последних лет, которые доказывают: большое состояние – это не только билет в лучшую жизнь, но и иногда – залог грандиозной катастрофы.

"Солтберн" (2023)

Экстравагантный триллер Эмеральд Феннелл стал настоящим культурным феноменом, заставив весь мир обсуждать грань между увлечением и одержимостью. В центре сюжета – Оливер Квик, студент Оксфорда, но по стипендии, а не состоянию родителей.

Оливер чувствует себя аутсайдером в этом замкнутом мире богатых и родовитых, но впоследствии сближается с аристократическим и харизматичным Феликсом Кэттоном, которого сыграл Джейкоб Элорди. Приглашение провести лето в Солтберне, родовом поместье Феликса, становится для Оливера входным билетом в мир непристойной роскоши, где каждый член семьи – от эксцентричной матери до отстраненного отца – является одновременно и хищником, и жертвой в изящной игре статусов, к которой в свой специфический способ приобщается и Квик.

"Солтберн": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм спровоцировал бешеную огласку не только благодаря безупречной визуальной эстетике и саундтреку, что вернул в чарты хиты 2000-х, но и из-за серии провокационных сцен, которые балансируют на грани фола. Феннелл мастерски деконструирует жанр готического романа, превращая его в сатиру о социальном восхождении, где несчастье богатой семьи заключается в их абсолютном превосходстве, поверхностности и скуке, а еще – в такой же абсолютной беззащитности перед тем, кому нечего терять.

"Рипли" (2024)

Свежая адаптация Стивена Зиллиана превратила роман Патриции Хайсмит "Талантливый мистер Рипли" в изысканное монохромное полотно, где каждый кадр напоминает высокую фотохудожественную работу. Том Рипли в исполнении Эндрю Скотта предстает не просто авантюристом, а холодным, расчетливым манипулятором, который попадает в солнечную Италию 1960-х, чтобы вернуть домой Дики Гринлифа, избалованного сына промышленного магната.

Если культовая экранизация Энтони Мингеллы 1999 года с Мэттом Дэймоном и Джудом Лоу была полна тепла, золотистого загара и чувственности, то мини-сериал Netflix 2024 года выбирает путь нуарного психологизма, фокусируясь на зависти как на разрушительной силе.

"Рипли": смотрите онлайн трейлер фильма

В "Рипли" богатство предстает как некая слепота, которая позволяет наглому "зрячему" хищнику незаметно интегрироваться в чужую жизнь – с целью ее присвоить. Этот сериал – идеальный выбор для тех, кто ценит медленный темп, интеллектуальное напряжение и хочет увидеть, как классический триллер о социальном паразите приобретает черты античной трагедии.

"Наследники" (2018–2023)

Флагманский сериал HBO от шоураннера Джесси Армстронга стал настоящим культурным феноменом десятилетия, превратив наблюдение за моральным распадом семьи медиамагнатов в настоящую интеллектуальную зависимость.

Сюжет, черпающий вдохновение в реальных историях медиаимперий Руперта Мердока и Самнера Редстоуна, разворачивается вокруг патриарха Логана Роя (Брайан Кокс) и его четырех взрослых детей, каждый из которых является воплощением определенного аспекта семейной дисфункции. Мы видим нелюдимого старшего сына Коннора (Алан Рак), амбициозного, но уязвимого Кендалла (Джереми Стронг), дерзкого и циничного Романа (Киран Калкин) и единственную дочь Шивон (Сара Снук), которая пытается играть по собственным правилам в мужском мире большого бизнеса.

"Наследники": смотрите онлайн трейлер сериала

Битва наследников Логана Роя за престол медиакорпорации Waystar Royco – не просто драма о большом бизнесе, а хирургически точное исследование травмы, где родительская любовь выдается порционно и только в обмен на лояльность, а роскошь частных джетов только подчеркивает эмоциональную пустоту героев.

"Дом Гуччи" (2021)

Криминальная драма Ридли Скотта превращает страницы модной истории в шекспировскую трагедию, разыгранную в декорациях итальянского гламура. В основу фильма легли реальные события, шокировавшие мир в 1995 году, – заказное убийство Маурицио Гуччи, наследника легендарной модной империи. Лента фокусируется на стремительном взлете и роковом падении корыстной Патриции Реджани, которая путем женитьбы с Маурицио становится частью клана, чья фамилия стоит миллиарды.

"Дом Гуччи": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дом Гуччи" – наглядное предостережение о том, как чрезмерные амбиции и жажда контроля способны уничтожить даже самую успешную бизнес-династию. Ридли Скотт собрал на площадке настоящее актерское созвездие.

Экранный тандем Леди Гаги и Адама Драйвера мастерски воспроизводит трансформацию страстной любви в холодную и расчетливую ненависть. Но кроме них в фильме также задействованы такие мощные актеры, как Аль Пачино, Джереми Айронс, Джаред Лето, Сальма Хайек и другие.

"Охотник за наследством" (2026)

Потенциально самый громкий чернокомедийный триллер сезона – фильм "Охотник за наследством" режиссера и сценариста Джона Паттона Форда ("Преступница Эмили"). Лента имеет интересную родословную: она является современным переосмыслением британской классики 1949 года "Добрые сердца и короны", в свое время вошедшей в сотню лучших фильмов по версии Time. Сценарий Форда переосмысливает историю об амбициозном аутсайдере, чью мать родственники-аристократы лишили титула и состояния из-за брака с простолюдином.

В центре сюжета "Охотника за наследством" Беккет Редфеллоу – молодой человек, который решает вернуть себе многомиллиардное состояние своей матери, избавившись от семи высокомерных родственников, стоящих на его пути к наследству.

"Охотник за наследством": смотрите онлайн трейлер фильма

Главную роль исполнил звезда современных блокбастеров Глен Пауэлл ("Бегущий человек, ", "Топ Ган: Меверик"), а компанию на экране ему составила яркая Маргарет Кволли ("Субстанция", "Бедные создания"), которая воплотила бывшую любовь главного героя.

"Охотник за наследством" обещает зрителю серию изысканно причудливых "несчастных случаев", которые должны постигнуть родственников Беккета, и иронический ответ на вопрос, способны ли деньги на самом деле купить счастье. А почувствовать вкус этой опасной игры с миллиардными ставками можно будет в кинотеатрах Украины уже с 12 марта.