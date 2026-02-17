Это популярный американский кинопроект под названием "Линкольн для адвоката". В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете и кому идеально подойдет для просмотра эта лента.
Рекомендуем Какой легендарный боевик с Брэдом Питтом стал самым популярным среди украинцев на Netflix
Что известно о сериале "Линкольн для адвоката"?
"Линкольн для адвоката" – это не новый сериал. Его премьера состоялась в 2022 году. Сейчас проект насчитывает четыре сезона по 10 эпизодов каждый. Однако сейчас сериал снова оказался в топ-10 на стриминговой платформе Netflix.
Это означает, что украинцы активно просматривают его снова – в частности четвертый и первый сезоны. Четвертый сезон занял второе место в списке самых популярных, а первый – девятое.
Над лентой работали режиссеры Дэвид Гроссман, Алонсо Альварез, Билл Д'Элиа.
Главные роли в сериале сыграли такие актеры:
- Мануэль Гарсиа-Рульфо,
- Нив Кэмпбелл,
- Бекки Ньютон,
- Энгус Сэмпсон,
- Джазз Рейкол,
- Кристофер Горгем,
- Нтаре Мвине,
- Джейми МакШейн.
Отзывы на сериал "Линкольн для адвоката"
В рейтинге IMDb каждый сезон имеет довольно высокие зрительские оценки:
- первый – 7,4 балла,
- второй – 7,9,
- третий – 8,3,
- четвертый – 8,4.
Это редкий случай, когда с каждым сезоном сериал становится лучше, а не хуже.
"Линкольн для адвоката": смотрите онлайн трейлер сериала
О чем сюжет сериала "Линкольн для адвоката"?
Сюжет разворачивается вокруг Мики Холлера - успешного адвоката из Лос-Анджелеса, который после аварии остается без работы. Ему приходится начинать все с нуля, поэтому он берется за резонансное дело об убийстве. Мужчина стремится вернуться в игру и снова сесть за руль своего "Линкольна".
Какие еще сериалы в топ-10 на Netflix?
"Линкольн для адвоката" – не единственный сериал, который сейчас активно просматривают украинцы на Netflix. В топ-10 также вошли такие ленты:
- все сезоны сериала "Бриджертоны",
- остросюжетный боевик "Демаскированные",
- мини-сериал "Его и ее",
- криминально-детективная драма "Семь циферблатов Агаты Кристи",
- новый семейно-мелодраматический сериал "Как на льду".
Среди них вы точно сможете выбрать ленту для своего идеального вечера. Поэтому ищите своего фаворита и наслаждайтесь просмотром после тяжелого рабочего дня.