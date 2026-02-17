Це популярний американський кінопроєкт під назвою "Лінкольн для адвоката". У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет та кому ідеально підійде для перегляду ця стрічка.

Що відомо про серіал "Лінкольн для адвоката"?

"Лінкольн для адвоката" – це не новий серіал. Його прем'єра відбулася у 2022 році. Наразі проєкт налічує чотири сезони по 10 епізодів кожен. Однак зараз серіал знову опинився в топ-10 на стримінговій платформі Netflix.

Це означає, що українці активно переглядають його знову – зокрема четвертий і перший сезони. Четвертий сезон посів друге місце у списку найпопулярніших, а перший – дев'яте.

Над стрічкою працювали режисери Девід Гроссман, Алонсо Альварез, Білл Д'Еліа.

Головні ролі у серіалі зіграли такі актори:

Мануель Гарсіа-Рульфо,

Нів Кемпбелл,

Бекі Ньютон,

Енгус Семпсон,

Джазз Рейкол,

Крістофер Горгем,

Нтаре Мвіне,

Джеймі МакШейн.

Відгуки на серіал "Лінкольн для адвоката"

У рейтингу IMDb кожен сезон має доволі високі глядацькі оцінки:

перший – 7,4 бала,

другий – 7,9,

третій – 8,3,

четвертий – 8,4.

Це рідкісний випадок, коли з кожним сезоном серіал стає кращим, а не гіршим.

"Лінкольн для адвоката": дивіться онлайн трейлер серіалу

Про що сюжет серіалу "Лінкольн для адвоката"?

Сюжет розгортається навколо Мікі Голлера — успішного адвоката з Лос-Анджелеса, який після аварії залишається без роботи. Йому доводиться починати все з нуля, тож він береться за резонансну справу про вбивство. Чоловік прагне повернутися у гру та знову сісти за кермо свого "Лінкольна".

