Це фільм "Безславні виродки", у якому головну роль зіграв Бред Пітт. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, кому ця стрічка ідеально підійде для перегляду.

Що відомо про фільм "Безславні виродки", який дивляться українці?

Попри те, що прем'єра цього культового бойовика відбулася ще у 2009 році, для справжніх шедеврів навіть такий проміжок часу – не перешкода. Адже справді вартісні фільми хочеться переглядати з року в рік, знову і знову. Саме так сталося і з "Безславними виродками".

Сьогодні стрічка знову опинилася в топ-10 на стримінговій платформі Netflix. Вона посіла 9-те місце у списку найпопулярніших фільмів, які зараз переглядають українці.

Робота над фільмом розпочалася у 2008 році – тоді стартували зйомки у Франції та Німеччині. Уже через рік стрічку представили на Каннському кінофестивалі. Вона спричинила справжній фурор у кінотеатрах усього світу, зібравши 321,5 мільйона доларів у прокаті. На той момент це був найкасовіший фільм Квентіна Тарантіно.

Станом на сьогодні стрічка має 8,4 бала в рейтингу IMDb та отримала безліч схвальних відгуків від кінокритиків. Глядачі відзначають, що фільм поєднує в собі найкращі риси бойовика, драми, комедії та військового кіно й тримає в напрузі від початку до фіналу.

У головних ролях такі актори:

Бред Пітт,

Елай Рот,

Мелані Лоран,

Крістоф Вальц,

Тіль Швайґер,

Майкл Фассбендер.

Про що сюжет фільму "Безславні виродки"?

Події розгортаються в окупованій нацистами Франції під час Другої світової війни. Там діє невеликий загін американських солдатів єврейського походження під командуванням лейтенанта Алдо Рейна. Вони безжально знищують нацистів, через що вороги дали їм прізвисько "Безславні виродки".

"Безславні виродки": дивіться онлайн трейлер фільму

Розлючений їхніми діями Гітлер наказує будь-що знайти та ліквідувати цей загін. Тим часом розвідка повідомляє Алдо і його бійцям, що керівництво Третього рейху разом із самим Гітлером планує відвідати прем'єру фільму "Гордість нації" в одному з кінотеатрів.

Для "Безславних виродків" це стає шансом завдати нищівного удару – їм доручають ліквідувати фюрера та його найближче оточення.