Головні ролі у драмі зіграли Марго Роббі та Джейкоб Елорді. Які ще актори знялись у фільмі, розповість 24 Канал.

Хто знявся у новому фільмі "Буремний перевал"

Марго Роббі (Кетрін Ерншоу)

Марго Роббі – австралійська акторка, найбільш відома за фільмами "Загін самогубців" та "Барбі". Акторка одружена з британським кінопродюсером Томом Екерлі, від якого у жовтні 2024 року народила сина.

Марго Роббі у "Буремному перевалі" / Кадр із фільму

Джейкоб Елорді (Гіткліф)

Джейкоб Елорді – австралійський актор, який зіграв Нейта у популярному серіалі від HBO "Ейфорія". Він також знявся у фільмі "Франкенштайн", що вийшов у 2025 році. Персонаж актора – Потвора Франкенштайна.

Джейкоб Елорді у "Буремному перевалі" / Кадр із фільму

Овен Купер (Гіткліф у дитинстві)

Овен Купер – британський актор, який отримав премію "Еммі" за роль 13-річного Джеймі Міллера у мінісеріалі "Юнацтво" від Netflix. Він переміг у категорії "Найкращий актор другого плану в мінісеріалі".

Овен Купер у "Буремному перевалі" / Кадр із фільму

Шарлотта Меллінгтон (Кетрін у дитинстві)

Шарлотта Меллінгтон – молода акторка, найбільш відома якраз за роллю Кетрін у фільмі "Буремний перевал".

Шарлотта Меллінгтон у "Буремному перевалі" / Кадр із фільму

Шазад Латіф (Едгар Лінтон)

Шазад Латіф – британський актор, який має шотландське і пакистанське походження. Його перша велика роль була у серіалі "Привиди".

Шазад Латіф у "Буремному перевалі" / Кадр із фільму

Елісон Олівер (Ізабель Лінтон)

Елісон Олівер – ірландська акторка, найбільш відома за своєю дебютною роллю у серіалі "Розмови з друзями". Також вона знялась у фільмі "Солтберн" – це дебютна роль дівчини у повнометражному кіно.

Елісон Олівер у "Буремному перевалі" / Кадр із фільму

