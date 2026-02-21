Головні ролі у драмі зіграли Марго Роббі та Джейкоб Елорді. Які ще актори знялись у фільмі, розповість 24 Канал.
Хто знявся у новому фільмі "Буремний перевал"
Марго Роббі (Кетрін Ерншоу)
Марго Роббі – австралійська акторка, найбільш відома за фільмами "Загін самогубців" та "Барбі". Акторка одружена з британським кінопродюсером Томом Екерлі, від якого у жовтні 2024 року народила сина.
Марго Роббі у "Буремному перевалі" / Кадр із фільму
Джейкоб Елорді (Гіткліф)
Джейкоб Елорді – австралійський актор, який зіграв Нейта у популярному серіалі від HBO "Ейфорія". Він також знявся у фільмі "Франкенштайн", що вийшов у 2025 році. Персонаж актора – Потвора Франкенштайна.
Джейкоб Елорді у "Буремному перевалі" / Кадр із фільму
Овен Купер (Гіткліф у дитинстві)
Овен Купер – британський актор, який отримав премію "Еммі" за роль 13-річного Джеймі Міллера у мінісеріалі "Юнацтво" від Netflix. Він переміг у категорії "Найкращий актор другого плану в мінісеріалі".
Овен Купер у "Буремному перевалі" / Кадр із фільму
Шарлотта Меллінгтон (Кетрін у дитинстві)
Шарлотта Меллінгтон – молода акторка, найбільш відома якраз за роллю Кетрін у фільмі "Буремний перевал".
Шарлотта Меллінгтон у "Буремному перевалі" / Кадр із фільму
Шазад Латіф (Едгар Лінтон)
Шазад Латіф – британський актор, який має шотландське і пакистанське походження. Його перша велика роль була у серіалі "Привиди".
Шазад Латіф у "Буремному перевалі" / Кадр із фільму
Елісон Олівер (Ізабель Лінтон)
Елісон Олівер – ірландська акторка, найбільш відома за своєю дебютною роллю у серіалі "Розмови з друзями". Також вона знялась у фільмі "Солтберн" – це дебютна роль дівчини у повнометражному кіно.
Елісон Олівер у "Буремному перевалі" / Кадр із фільму
Які фільми з Джейкобом Елорді подивитись?
До речі, раніше ми писали, які фільми з Джейкобом Елорді варто подивитись:
"Франкенштайн" (2025) – за основу фільму взятий однойменний роман Мері Шеллі, режисером стрічки став оскароносний Гільєрмо дель Торо. Це історія про вченого Віктора Франкенштайна.
"Солтберн" (2023) – психологічний трилер від режисерки "Буремного перевалу" Еміральд Феннел. Це розповідь про студента Оксфордського університету Олівера Квіка, який подружився з Феліксом Каттоном – саме його зіграв Джейкоб Елорді.
"Будка поцілунків" (2018) – романтична комедія, знята на основі однойменного роману Бет Ріклз. У стрічці розповідається про старшокласницю Еллу та її проблемний роман з популярним хлопцем Ноа.