17 серпня о 20.00 на площі перед Львівським університетом імені Івана Франка відбудеться показ документального фільму "Свідки. Полон вбиває". Це відбудеться у межах "Книгообміну "Книжкова площа".

Стрічку створили режисерки Марина Рощина та Тетяна Симон з колекції фільмів Мережі DOCU/CLUB ГО "Докудейз". Подробиці дізнаєтесь на Кіно 24.

У Львові відбудеться показ документального фільму "Свідки. Полон вбиває": що відомо?

У фільмі "Свідки. Полон вбиває" зібрані свідчення військових, які також були в Оленівці, коли із 28 на 29 липня 2022 року вибух знищив будівлю, де росіяни утримували українських військовополонених. А ще інтерв'ю із тими, хто чекає на повернення з полону своїх близьких, та деякі медіаматеріали з Маріуполя, які робили очевидці подій.

На показі та обговоренні фільму будуть присутні члени Спільноти Львівських родин гарнізону Маріуполь. Модеруватиме подію Оля Піліщук, керівниця моніторингової групи "Платформи пам'яті Меморіал", журналістка, волонтерка.

Організатори запрошують на перегляд фільму усіх небайдужих. Вхід – вільний. Повну програму заходів ви можете дізнатись за посиланням.