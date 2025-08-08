Стрічка виходить у прокат 4 вересня 2025 року. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на Планету Кіно.

Не пропустіть Новий ворог та епічні битви: вийшов перший трейлер фільму "Аватар: Вогонь і попіл"

Про що фільм "Антарктида"?

У фільмі "Антарктида" розповідається про людей, які живуть на материку, їхній побут і співіснування з тваринами. Антон Птушкін показує життя дослідників станції "Академік Вернадський", розповідає про їхню роботу і виклики.

Знімальна група складалася лише з мандрівника. Антон перебував на станції тиждень, але загалом над фільмом працювали пів року. Він зафільмував усі етапи, які 30-та Українська антарктична експедиція проходила протягом свого шляху до Антарктиди. Фільм можуть дивитися як дорослі, так і діти.

"Антарктида": дивіться онлайн трейлер фільму

Раніше вийшов трейлер фільму "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова.

Що відомо про Антона Птушкіна?