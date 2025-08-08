Стрічка виходить у прокат 4 вересня 2025 року. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на Планету Кіно.
Не пропустіть Новий ворог та епічні битви: вийшов перший трейлер фільму "Аватар: Вогонь і попіл"
Про що фільм "Антарктида"?
У фільмі "Антарктида" розповідається про людей, які живуть на материку, їхній побут і співіснування з тваринами. Антон Птушкін показує життя дослідників станції "Академік Вернадський", розповідає про їхню роботу і виклики.
Знімальна група складалася лише з мандрівника. Антон перебував на станції тиждень, але загалом над фільмом працювали пів року. Він зафільмував усі етапи, які 30-та Українська антарктична експедиція проходила протягом свого шляху до Антарктиди. Фільм можуть дивитися як дорослі, так і діти.
"Антарктида": дивіться онлайн трейлер фільму
Раніше вийшов трейлер фільму "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова.
Що відомо про Антона Птушкіна?
Антон Птушкін родом з міста Ворошиловград (нині Луганськ). Навчався у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля – спеціальність "соціологія".
У 2012 році переїхав до Києва, де працював на радіо. Є засновником радіостанції Lounge FM. З 2017 до 2018 року Птушкін був ведучим шоу "Орел і Решка", а згодом почав знімати відео про подорожі для свого ютуб-каналу.
Разом з ресторатором Мішею Кацуріним запустив шоу "Їжа України", останній епізод якого вийшов 2 серпня 2025 року.