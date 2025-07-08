Нагадаємо, що попередня документальна стрічка Чернова "20 днів у Маріуполі" здобула Оскар для України. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо подробиці про нову кінороботу, яка заснована на жорстокій реальності.

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Вийшов трейлер фільму "2000 метрів до Андріївки"

"2000 метрів до Андріївки" – це новий документальний фільм Мстислава Чернова. Режисеру вдалось зафільмувати процес визволення села Андріївка поблизу Бахмута. Оператором і співпродюсером стрічки виступив Алекс Бабенко, а музичний супровід створив дворазовий лауреат премії "Ґреммі" Сем Слейтер, відомий за проєктами "Чорнобиль" і "Джокер".

"2000 метрів до Андріївки": дивіться онлайн трейлер фільму

У центрі сюжету місія українського взводу, які повинні пройти крізь щільно укріплену лісову зону протяжністю в один кілометр, щоб звільнити стратегічно важливе село від російських військ.

Журналіст ішов разом із бійцями, а з кожним кроком до нього приходило усвідомлення, що ця війна може не мати кінця.

Фільм вийде в український прокат 28 серпня.