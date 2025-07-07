Це неймовірний детективно-драматичний сюжет про спорт. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше про сюжет серіалу.

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Що відомо про серіал "Олімпо"

У центрі сюжету престижна академія яка об'єднує талановитих і перспективних молодих спортсменів, у яких точно велике майбутнє. Щодня вони кидають собі виклики та прагнуть досягнути найвищих результатів.

Серед них дівчина Амая. Вона – капітан національної збірної з артистичного плавання. Її сталевий характер та безкомпромісні підходи до тренувань зробили з неї справжню лідерку. Тож вона ставиться строго як до себе, так і до команди.

"Олімпо": дивіться онлайн трейлер серіалу

Вони прагнуть отримати найвищі нагороди, які зроблять з них переможців на світовому рівні. Та все змінюється, коли її найкраща подруга неочікувано стає для неї головною суперницею.

Цей серіал – ідеальний вибір для тих, хто цінує динамічний сюжет без зайвого розтягування. Усього 8 епізодів – і жодної зайвої хвилини.

У ролях: Клара Ґалле, Ніра Осахія, Аґустін Делла Корте, Нуно Ґальєґо, Марія Романільйос, Ніколас Фуртадо.

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