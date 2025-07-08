Напомним, что предыдущая документальная лента Чернова "20 дней в Мариуполе" получила Оскар для Украины. В материале Кино 24 рассказываем подробности о новой киноработе, которая основана на жестокой реальности.

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Вышел трейлер фильма "2000 метров до Андреевки"

"2000 метров до Андреевки" – это новый документальный фильм Мстислава Чернова. Режиссеру удалось заснять процесс освобождения села Андреевка вблизи Бахмута. Оператором и сопродюсером ленты выступил Алекс Бабенко, а музыкальное сопровождение создал двукратный лауреат премии "Грэмми" Сэм Слейтер, известный по проектам "Чернобыль" и "Джокер".

"2000 метров до Андреевки": смотрите онлайн трейлер фильма

В центре сюжета миссия украинского взвода, которые должны пройти сквозь плотно укрепленную лесную зону протяженностью в один километр, чтобы освободить стратегически важное село от российских войск.

Журналист шел вместе с бойцами, а с каждым шагом к нему приходило осознание, что эта война может не иметь конца.

Фильм выйдет в украинский прокат 28 августа.