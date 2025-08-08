Лента выходит в прокат 4 сентября 2025 года. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на Планету Кино.
Не пропустите Новый враг и эпические битвы: вышел первый трейлер фильма "Аватар: Огонь и пепел"
О чем фильм "Антарктида"?
В фильме "Антарктида" рассказывается о людях, которые живут на материке, их быте и сосуществовании с животными. Антон Птушкин показывает жизнь исследователей станции "Академик Вернадский", рассказывает об их работе и вызовах.
Съемочная группа состояла только из путешественника. Антон находился на станции неделю, но в целом над фильмом работали полгода. Он снял все этапы, которые 30-я Украинская антарктическая экспедиция проходила в течение своего пути в Антарктиду. Фильм могут смотреть как взрослые, так и дети.
"Антарктида": смотрите онлайн трейлер фильма
Ранее вышел трейлер фильма "2000 метров до Андреевки" режиссера Мстислава Чернова.
Что известно об Антоне Птушкине?
Антон Птушкин родом из города Ворошиловград (ныне Луганск). Учился в Восточноукраинском национальном университете имени Владимира Даля – специальность "социология".
В 2012 году переехал в Киев, где работал на радио. Является основателем радиостанции Lounge FM. С 2017 до 2018 года Птушкин был ведущим шоу "Орел и Решка", а затем начал снимать видео о путешествиях для своего ютуб-канала.
Вместе с ресторатором Мишей Кацуриным запустил шоу "Еда Украины", последний эпизод которого вышел 2 августа 2025 года.