Лента выходит в прокат 4 сентября 2025 года. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на Планету Кино.

О чем фильм "Антарктида"?

В фильме "Антарктида" рассказывается о людях, которые живут на материке, их быте и сосуществовании с животными. Антон Птушкин показывает жизнь исследователей станции "Академик Вернадский", рассказывает об их работе и вызовах.

Съемочная группа состояла только из путешественника. Антон находился на станции неделю, но в целом над фильмом работали полгода. Он снял все этапы, которые 30-я Украинская антарктическая экспедиция проходила в течение своего пути в Антарктиду. Фильм могут смотреть как взрослые, так и дети.

"Антарктида": смотрите онлайн трейлер фильма

Что известно об Антоне Птушкине?