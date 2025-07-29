В новом фильме зрители познакомятся с еще одним племенем Пандоры – Манкван, народ пепла. Об этом пишет Кино 24 со ссылкой на Variety.

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В трейлере показали, что семья Джейка Салли и клан Меткаина, представленный во второй части фильма, будут противостоять новому противнику – Варанг и ее огненному племени. В конце трейлера она зловеще говорит: "Твоя богиня уже не имеет здесь власти".

Огненная армия Варанг к тому же объединится с полковником Кворитчем, который снова станет главным антагонистом.

Вы увидите много новой Пандоры, которую раньше не видели. Это сумасшедшее приключение и пир для глаз, но также она несет в себе колоссальные эмоциональные ставки – больше, чем когда-либо прежде. Фильм ведет героев по-настоящему трудным путем,

– комментировал ранее Джеймс Кэмерон.



"Аватар 3" / Фото 20th Century Studios

"Путь воды" и "Огонь и пепел" сначала должны были стать одним фильмом, но режиссер решил разделить их на отдельные части. Он намекал, что в новой ленте народ Пепла будет более жестоким и властолюбивым, чем Меткаина и Оматикая. Также появятся новые персонажи.

К своим ролям вернутся главные актеры – Сэм Уортингтон и Зои Салдана. Кроме них, в фильме появятся Стивен Лэнг, Сигурни Уивер, Кейт Уинслет, Джоэл Дэвид Мур, Си Си Эйч Паундер, Мэтт Джеральд и другие.

Премьера фильма "Аватар: Огонь и пепел" запланирована на 19 декабря.

Напомним, "Аватар" Джеймса Кэмерона является самым кассовым фильмом в истории кино. Он собрал более 2,92 миллиарда долларов в мировом прокате. Третья часть может повторить успех предыдущих лент.