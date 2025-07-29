У новому фільмі глядачі познайомляться з ще одним племенем Пандори – Манкван, народ попелу. Про це пише Кіно 24 з посиланням на Variety.

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У трейлері показали, що сім'я Джейка Саллі та клан Меткаїна, представлений у другій частині фільму, протистоятимуть новому противнику – Варанг та її вогняному племені. Наприкінці трейлера вона зловісно каже: "Твоя богиня вже не має тут влади".

Вогняна армія Варанг до того ж об'єднається з полковником Кворітчем, який знову стане головним антагоністом.

Ви побачите багато нової Пандори, яку раніше не бачили. Це божевільна пригода і бенкет для очей, але також вона несе в собі колосальні емоційні ставки – більше, ніж будь-коли раніше. Фільм веде героїв по-справжньому важким шляхом,

– коментував раніше Джеймс Кемерон.



"Аватар 3" / Фото 20th Century Studios

"Шлях води" та "Вогонь і попіл" спершу мали стати одним фільмом, але режисер вирішив розділити їх на окремі частини. Він натякав, що у новій стрічці народ Попелу буде більш жорстоким та владолюбним, ніж Меткаїна та Оматікая. Також з'являться нові персонажі.

До своїх ролей повернуться головні актори – Сем Вортінгтон та Зої Салдана. Окрім них, у фільмі постануть Стівен Ленг, Сігурні Вівер, Кейт Вінслет, Джоел Девід Мур, Сі Сі Ейч Паундер, Метт Джеральд та інші.

Прем'єра фільму "Аватар: Вогонь і попіл" запланована на 19 грудня.

Нагадаємо, "Аватар" Джеймса Кемерона є найкасовішим фільмом в історії кіно. Він зібрав понад 2,92 мільярда доларів у світовому прокаті. Третя частина може повторити успіх попередніх стрічок.