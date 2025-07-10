Цим фільмом є американська науково-фантастична драма "Аватар", створена режисером Джеймсом Кемероном, пише Кіно 24. Стрічка зібрала понад 2,93 мільярда доларів у світовому прокаті.

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Під час створення фільму використовувалися новітні технології захоплення руху, що дозволило створити надзвичайно деталізований світ Пандори. Головні ролі виконали Сем Вортінгтон, Зої Салдана, Сігурні Вівер, Стівен Ленг, Мішель Родрігес, Джованні Рібізі та інші.

Про що розповідає "Аватар"

Події фільму відбуваються у 2154 році, коли людство видобуває анобтаніум – вкрай цінний матеріал – на супутнику Пандора, що перебуває в зоряній системі Альфа Центавра. Корпорація, що добуває ці ресурси, загрожує існуванню місцевого племені на'ві – людиноподібних розумних істот.

Водночас команда дослідників спроєктувала гібрид на'ві та людей, щоб краще дослідити мешканців Пандори. За розвідку готовий взятися Джейк - морський піхотинець, який нездатний ходити після поранення.

Завдання Джейка – віднайти на супутнику ресурси, потрібні людству. Але коли він ближче знайомиться з на'ві, то розуміє – люди пішли хибним шляхом.

"Аватар": дивіться трейлер онлайн

Успіх "Аватару"

Стрічка здобула численні перемоги та номінації на кінопреміях Оскар, "Золотий глобус", BAFTA та багатьох інших.

Це історія про людську жадібність, зіткнення цивілізацій та важливість природи. Тому підняті теми були близькі не лише для глядачів на Заході, але в країнах Азії та Латинської Америки.

Джеймс Кемерон після успіху стрічки підписав контракт на сиквели. Вже вийшла друга частина – "Аватар: Шлях води". Також планується вихід фільму "Аватар: Вогонь і попіл".