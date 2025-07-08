Історія першого побачення, що занурює у лабіринти свідомості двох головних героїв точно не залишить байдужими, адже приправлена гумором та пікантними моментами. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь подробиці про стрічку.

Дивіться також Чи вийде 3 сезон улюбленого українського серіалу "Жіночий лікар": що відомо про продовження

"Правила флірту" – нова романтична комедія: що відомо

Режисером фільму є Паоло Дженовезе, який також виступив співавтором сценарію разом з Ізабеллою Аґілар. Їхня співпраця створила глибоку та водночас легку комедію, що досліджує складність людських емоцій та взаємин.

За сюжетом, П'єро – розлучений викладач філософії, який знову намагається повірити в любов. Лара – мрійлива, але розчарована невдалими романтичними стосунками жінка. Вони зустрічаються на першому побаченні. Вони відчувають взаємну симпатію, але не наважуються зізнатися в цьому навіть самим собі. Замість щирості та невимушеності – сумніви, надмірний аналіз і невпинні розмови з власними внутрішніми голосами.

Чи зможуть вони нарешті втихомирити свій галас у голові та дозволити серцю прокласти шлях до справжньої близькості?

"Правила флірту": дивіться онлайн трейлер фільму

Режисурою фільму "Правила флірту" займався італійський режисер Паоло Дженовезе, відомий своєю роботою над кінохітом "Ідеальні незнайомці", який здобув шалену популярність у всьому світі.

Сценарій стрічки створили Паоло Дженовезе, Ізабелла Аґілар, Лючія Каламаро, Паоло Костелла та Фламінія Ґрессі. Вони професійно втілили захопливу комедійну історію, що досліджує внутрішній світ героїв через боротьбу їхніх численних особистостей. Вона сповнена гумором, емоціями та несподіваними поворотами.

У головній чоловічій ролі Едоардо Лео ("Ідеальні незнайомці", "Божевільне щастя", "Геній і дурень"), який майстерно втілює образ інтелігентного, але розгубленого чоловіка на роздоріжжі життя. Його партнеркою на екрані стала Пілар Фольяті – яскрава зірка нового покоління, відома за серіалами "Cuori" та "Corro da te".



Фільм "Правила флірту" / Кадр із фільму

Також у фільмі з'являється зірковий ансамбль італійського кіно: Клаудіо Сантамарія ("Дже Джетало", "Рим"), Вітторія Пуччіні ("Щастя", "Єдиний шанс"), Марко Джалліні ("Ідеальні незнайомці", "Все ще разом"), Клаудія Пандольфі ("Усе може трапитись", "Червона двері"), Рокко Папалео ("Базиліката – Техас", "Сьогодні я повертаюся додому"), Емануела Фанеллі, Мауріціо Ластріко та Марія К'яра Джаннетта.

В кінотеатрах України фільм вийде вже 24 липня

До речі, вийшов трейлер нового фільму від оскароносного українського режисера Мстислава Чернова. Дивіться – за посиланням.