За його словами, третій сезон розпочали знімати, але потім процес зупинився. Однак тепер фанати шаленіють від новин про те, що новим епізодам – бути. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, коли відбудеться прем'єра та що наразі відомо.

Рекомендуємо Вийшов трейлер нового фільму від оскароносного українського режисера Мстислава Чернова

Чи вийде 3 сезон серіалу "Жіночий лікар. Нове життя"

Стало відомо, що третій сезон українського серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" таки вийде восени 2025 року. Андрій Ісаєнко раніше зізнавався, що були деякі проблеми на етапі продакшну, адже зйомки зупинилися після з невідомих причин.

Він (серіал "Жіночий лікар. Нове життя – Кіно 24) зараз не знімається через складнощі. Ми почали знімати третій сезон, зняли 11 серій і все зупинилося… Побачимо, що буде далі з проєктом,

– казав Андрій.

Однак вже 7 липня 2025 року телеканал 1+1 почав повторно транслювати старі епізоди. Окрім цього кінотворці повідомили, що прем'єра нового сезону вже не за горами. Тож фанатам варто очікувати на продовження улюбленої історії.