За полтора месяца "Антарктида" собрала в прокате не менее 75 миллионов гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes Украина.

Forbes Ukraine подсчитал, что за семь недель проката в Украине документальный фильм Антона Птушкина собрал от 75 миллионов гривен до 100 миллионов гривен. "Антарктиду" посмотрели примерно полмиллиона украинцев.

Интересно! В кинотеатрах Multiplex лента собрала 36 миллионов гривен, а посмотрели ее более 188 000 зрителей.

Это рекорд для украинского документального кино и второй лучший показатель среди национальных фильмов с начала большой войны,

– цитирует "Украинская правда" СЕО Multiplex Романа Романчука.

Отметим, что сейчас самая кассовая украинская лента – это мультфильм "Мавка. Лесная песня". Он собрал 156 миллионов гривен, имея бюджет 187 миллионов гривен. Однако показы "Антарктиды" Антона Птушкина в кинотеатрах еще продолжаются, поэтому посмотрим, изменит ли документалка ситуацию.

Что известно о фильме "Антарктида"?