За півтора місяця "Антарктида" зібрала в прокаті щонайменше 75 мільйонів гривень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes Україна.
Forbes Ukraine підрахував, що за сім тижнів прокату в Україні документальний фільм Антона Птушкіна зібрав від 75 мільйонів гривень до 100 мільйонів гривень. "Антарктиду" подивились приблизно пів мільйона українців.
Цікаво! У кінотеатрах Multiplex стрічка зібрала 36 мільйонів гривень, а подивились її понад 188 000 глядачів.
Це рекорд для українського документального кіно та другий найкращий показник серед національних фільмів від початку великої війни,
– цитує "Українська правда" СЕО Multiplex Романа Романчука.
Зазначимо, що наразі найкасовіша українська стрічка – це мультфільм "Мавка. Лісова пісня". Він зібрав 156 мільйонів гривень, маючи бюджет 187 мільйонів гривень. Однак покази "Антарктиди" Антона Птушкіна у кінотеатрах ще тривають, тож подивимося, чи змінить документалка ситуацію.
Що відомо про фільм "Антарктида"?
Нагадаємо, що фільм "Антарктида" вийшов в український прокат 4 вересня. У перший вікенд бокс-офіс стрічки у двох мережах кінотеатрів, Multiplex і "Планета Кіно", склав майже 7,2 мільйона гривень.
Наприкінці вересня директор мережі кінотеатрів Boomer Сергій Зленко повідомив, що "Антарктида" увійшла у топ-3 касових зборів українських фільмів усіх часів.
Документальний фільм Антона Птушкіна посунув на третє місце комедію "Я, ти, він, вона", яка вийшла у 2018 році. На першому місці – мультфільм "Мавка. Лісова пісня".
У фільмі показана подорож Птушкіна до української антарктичної станції "Академік Вернадський". Тревел-блогер зафільмував побут полярників, їхні дослідження і співіснування з тваринами на материку.