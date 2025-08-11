17 августа в 20.00 на площади перед Львовским университетом имени Ивана Франко состоится показ документального фильма "Свидетели. Плен убивает". Это произойдет в рамках "Книгообмена "Книжная площадь".

Ленту создали режиссеры Марина Рощина и Татьяна Симон из коллекции фильмов Сети DOCU/CLUB ОО "Докудейз". Подробности узнаете на Кино 24.

Во Львове состоится показ документального фильма "Свидетели. Плен убивает": что известно?

В фильме "Свидетели. Плен убивает" собраны свидетельства военных, которые также были в Еленовке, когда с 28 на 29 июля 2022 года взрыв уничтожил здание, где россияне удерживали украинских военнопленных. А еще интервью с теми, кто ждет возвращения из плена своих близких, и некоторые медиаматериалы из Мариуполя, которые делали очевидцы событий.

На показе и обсуждении фильма будут присутствовать члены Сообщества Львовских семей гарнизона Мариуполь. Модерировать событие будет Оля Пилищук, руководитель мониторинговой группы "Платформы памяти Мемориал", журналистка, волонтер.

Организаторы приглашают на просмотр фильма всех неравнодушных. Вход – свободный. Полную программу мероприятий вы можете узнать по ссылке.