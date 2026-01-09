6 зимових фільмів та серіалів для перегляду у холодні вечори

В Україну цього року завітала зима, якої вже давно не було. Поки на вулиці сніжить, чимало людей надають перевагу залишатися вдома. А щоб не нудьгувати, шукають щось цікаве до перегляду.

24 Канал підготував добірку атмосферних зимових стрічок, які додадуть затишку в ці холодні дні.

Які фільми та серіали подивитися, коли сніжить?

"Етернавт"

Рік: 2025

Рейтинг IMDb: 7.7

У цьому мінісеріали, що складається з 6 епізодів, катастрофічний токсичний снігопад убиває мільйони людей. В Буенос-Айресі Хуан Сальво й група вцілілих намагаються протистояти невидимій загрозі з іншого світу.

"Етернавт": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Снігова спільнота"

Рік: 2023

Рейтинг IMDb: 7.8

Цей фільм заснований на реальних подіях та був номінований на "Золотий глобус". В основі сюжету – масштабна авіакатастрофа, що трапилася у 1972 році в Андах. Серед 45 пасажирів, які вирушили до Чилі, вижити вдалося лише 29. Тепер їх об'єднує одне – воля до виживання. Чи зможуть вони пройти через це випробування?

"Снігова спільнота": дивіться онлайн трейлер фільму

"Проти льоду"

Рік: 2022

Рейтинг IMDb: 6.5

Ще один фільм, в основі якого реальна історія про данську полярну експедицію, що відбулася в 1909 році. Тоді двоє чоловіків вирушили до Гренландії, щоб знайти загублену мавпу. Однак розвиток подій був не такий, як очікували, тож тепер науковцям доводиться боротися за існування.

"Проти льоду": дивіться онлайн трейлер фільму

"Три горішки для Попелюшки"

Рік: 2021

Рейтинг IMDb: 5.8

Це зимова норвезька казка, де Попелюшка – справжня бунтарка, яка майстерно стріляє з лука, мчить на коні засніженим лісом, не збирається терпіти приниження від заздрісної мачухи та її розбещеної доньки. День за днем дівчина виконує найбруднішу роботу, мріючи про свободу.

"Три горішки для Попелюшки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Най сніжить"

Рік: 2019

Рейтинг IMDb: 5.9

Цей фільм буде цікавий для тих, кому ще не набридли святкові романтичні комедії. За сюжетом, одного морозного дня напередодні Різдва на маленьке містечко налітає сніжна буря, що впливає на дружбу, особисте життя та майбутнє кількох старшокласників.

"Най сніжить": дивіться онлайн трейлер фільму

"Незабутнє Різдво"

Рік: 2022

Рейтинг IMDb: 5.3

Ще одна романтична комедія, якщо шукаєте щось легке для перегляду. Розпещена спадкоємиця багатого тата, яку зіграла Ліндсі Логан, втрачає пам'ять через нещасний випадок на гірськолижному курорті. Так вона потрапляє до затишного будинку вдівця-невдахи та його доньки.

"Незабутнє Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму