Це перший довгий україномовний серіал, прем'єра якого відбулася у 2010 році. Стрічка одразу зацікавила глядачів, адже до цього часу в кіноіндустрії переважала російська мова.

За сюжетом, архітектор Денис важко переживає загибель дружини й сам виховує доньку. Одного разу чоловік зустрічає вчительку Ольгу, до якої виникають почуття, що стають взаємними. Звісно ж, у їхній історії є чимало перипетій, за чим цікаво спостерігати глядачам.

Цікаво те, що "Тільки кохання" – це адаптація румунського серіалу Numai iubirea. Українська адаптація зараз доступна на онлайн-ресурсах "1+1". Серіал транслювали тоді, коли український медіапростір заполонили турецькі кіноісторії, тож "Тільки кохання" склало достойну конкуренцію.

Які актори зіграли у серіалі?

Олександр Нікітін – архітектор Денис

– архітектор Денис Магдалена Горська – співачка Ольга (це польська акторка, яку озвучила Людмила Ардельян)

– співачка Ольга (це польська акторка, яку озвучила Людмила Ардельян) Вікторія Литвиненко – вчителька Альбіна

– вчителька Альбіна Аліса Лукшина – Марія, донька Дениса

– Марія, донька Дениса Володимир Міненко – Віктор, брат Дениса

– Віктор, брат Дениса Катерина Кузнєцова – Аліна, сестра Альбіни

Що подивитися, якщо сподобався серіал "Тільки кохання"?

