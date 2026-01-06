"Тільки кохання" – історія, яка затягує з першої серії й від якої не можна відірватись до фінальних титрів. Про що цей серіал – розповідаємо далі на 24 Каналі.

Про що серіал "Тільки кохання"?

Це перший довгий україномовний серіал, прем'єра якого відбулася у 2010 році. Стрічка одразу зацікавила глядачів, адже до цього часу в кіноіндустрії переважала російська мова.

За сюжетом, архітектор Денис важко переживає загибель дружини й сам виховує доньку. Одного разу чоловік зустрічає вчительку Ольгу, до якої виникають почуття, що стають взаємними. Звісно ж, у їхній історії є чимало перипетій, за чим цікаво спостерігати глядачам.

"Тільки кохання" 1-2 серія: дивіться відео онлайн

Цікаво те, що "Тільки кохання" – це адаптація румунського серіалу Numai iubirea. Українська адаптація зараз доступна на онлайн-ресурсах "1+1". Серіал транслювали тоді, коли український медіапростір заполонили турецькі кіноісторії, тож "Тільки кохання" склало достойну конкуренцію.

Які актори зіграли у серіалі?

  • Олександр Нікітін – архітектор Денис
  • Магдалена Горська – співачка Ольга (це польська акторка, яку озвучила Людмила Ардельян)
  • Вікторія Литвиненко – вчителька Альбіна
  • Аліса Лукшина – Марія, донька Дениса
  • Володимир Міненко – Віктор, брат Дениса
  • Катерина Кузнєцова – Аліна, сестра Альбіни

Що подивитися, якщо сподобався серіал "Тільки кохання"?

Раніше в українському серіальному виробництві було залучено багато росіян, тож і серіали створювались російською. Однак згодом ситуація змінилася. Серед довгих серіалів, які затягують сюжетом є:

  • "Моя улюблена Страшко" – історія, що дуже перегукується з російським серіалом про Катю Пушкарьову. Подивіться її, якщо хочеться чогось легкого, з ненапруженим сюжетом.

  • "Голова" – ситком про перспективну молодь, життєвий виклик, пріоритети, українське село та наших надзвичайних людей. А також з цікавою любовною лінією.

  • "Будиночок на щастя" – комедійний серіал, що складається аж з 6 сезонів, тож точно підійде тим, хто шукає щось для довгого перегляду.