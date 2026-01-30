В інтерв'ю 24 Каналу актор Павло Текучев порекомендував кілька українських фільмів та серіалів. Обов'язково зберігайте добірку, адже вони дійсно варті перегляду.

Не пропустіть "Зворотний напрямок", зйомки у "Вічнику" та особисте життя: відверте інтерв'ю з Павлом Текучевим

Які українські фільми та серіали рекомендує Павло Текучев?

"Ти – космос"

Рейтинг IMDb: 7.9/10

У фільмі розповідається про українського космічного далекобійника Андрія, який займається перевезенням ядерних відходів з Землі на супутник Юпітера. Раптом Земля вибухає і все навколо знищується, а чоловік залишається один.

Андрій спілкується лише з роботом, та якось на зв'язок виходить француженка Катрін, якій потрібна допомога. Головний герой наражає себе на небезпеку, але вирушає до неї.

"Ти – космос": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мої думки тихі"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Звукорежисер-фрілансер Вадим відправляється на Закарпаття записувати голоси тварин – таку роботу йому запропонував замовник із Канади. Виконавши завдання, хлопець може отримати постійний контракт і поїхати за кордон.

У подорож головний герой їде з мамою, тож на них чекають пригоди, кумедні ситуації й відверті розмови.

"Мої думки тихі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Зворотний напрямок"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 7.7/10

Після втрати батьків Дарина зіштовхується з випробуваннями. Від тітки Катерини, яка нею опікується, дівчина не отримує підтримки. Життя головної героїні змінює неочікувана зустріч з власником транспортної компанії Романом. Вони змушені одружитися, проте не відчувають кохання одне до одного.

"Зворотний напрямок": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Спіймати Кайдаша"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 12

: 12 Рейтинг IMDb: 8.8/10

Серіал знятий на основі повісті "Кайдашева сім'я", яку написав український письменник Іван Нечуй-Левицький, проте події розгортаються у 2000-2014 роках, а сценаристка Наталка Ворожбит додала багато нових сюжетних ліній.

Глядачі спостерігають за життям сім'ї Кайдашів: Омелька, Марусі, Карпа, Лавріна та їхніх невісток – Мотрі й Мелашки.

"Спіймати Кайдаша": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ховаючи колишню"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 10

: 10 Рейтинг IMDb: 7.8/10

Це розповідь про чотирьох чоловіків, які зустрічаються на похороні колишньої, що загинула на фронті. Після прощання вони збираються у барі, щоб з'ясувати, кого вона любила найбільше.

"Ховаючи колишню": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Тиха Нава"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.8/10

Улітку 2018 року Адам і його наречена Інна приїжджають на відпочинок до Тихої Нави. Після сварки хлопець йде, а дівчина відправляється шукати коханого і стає жертвою зґвалтування. Поліція не збирається належним чином розслідувати справу, а Інна починає підозрювати у злочині самого Адама, тож їхні стосунки руйнуються.

Невдовзі хлопець повертається у місто, щоб знайти кривдника Інни. Однак у Тихій Наві стається зґвалтування та вбивство. Поліція і влада фальсифікують докази й залякують жертв, тому Адам вступає у боротьбу з ними.

"Тиха Нава": дивіться онлайн трейлер серіалу