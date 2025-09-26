Укр Рус
10 фільмів на Netflix, які найчастіше дивляться українці
26 вересня, 17:30
10 фільмів на Netflix, які найчастіше дивляться українці

Христина Кобак
Основні тези
  • Романтичні комедії "Не той Париж" і "Вона сказала "Можливо" очолюють рейтинг популярних фільмів на Netflix серед українців.

Перегляд Netflix – ідеальний варіант для похмурого осіннього вечора. Стримінгова платформа нещодавно оновила традиційний тижневий рейтинг, тож вже відомо, які фільми зараз є найпопулярнішими серед українців.

Цікаво те, що очолюють рейтинг одразу дві романтичні комедії. Повний список фільмів – дізнавайтеся далі на Кіно 24 з посиланням на Netflix

"Не той Париж"

У центрі сюжету – самотня дівчина Дон, яка мріє побувати у Франції, тож коли їй випадає можливість взяти участь в реаліті-шоу, що відбувається в Парижі, вона ні на мить не замислюється. Дон вирушає туди, однак згодом стає відомо, що вона прибула в однойменне місто в Техасі. Спершу дівчина прагне вислизнути з гри, але раптом її увагу привертає привабливий ковбой. 

"Не той Париж": дивіться онлайн трейлер фільму 

"Вона сказала "Можливо"

На другому місці зараз романтична німецька комедія "Вона сказала "Можливо". Головна героїня Маві дізнається, що вона походить з надзвичайно багатої турецької династії. Та очікування її нової сім'ї швидко перевертають життя дівчини з ніг на голову. Чи готова Маві до таких змін? 

"Вона сказала "Можливо": дивіться онлайн трейлер фільму

Також серед найпопулярніших фільмів є:

  • "Клуб убивств по четвергах";
  • "Кейпоп-мисливиці на демонів";
  • "Закохайся в мене";
  • "Переліт";
  • "Щенячий патруль у кіно";
  • "Мій рік в Оксфорді";
  • "Сьомий син";
  • "І прийшов павук".

Українці божеволіють від нового іспанського серіалу

19 вересня на Netflix відбулася прем'єра нового серіалу від творців "Паперового будинку" – "Бункер мільярдерів". Він складається з 8 епізодів, які тримають в напрузі з першої до останньої хвилини. 

За сюжетом, події розгортаються у період, коли світ стає на межі ядерної катастрофи. Група мільярдерів хочуть врятувати свої життя й відправляються до величезного підземного бункера. Здається, що він обладнаний для комфортного життя й всі перебувають у безпеці, однак згодом стає зрозуміло, що бункер – це величезна пастка. 