Просмотр Netflix – идеальный вариант для пасмурного осеннего вечера. Стриминговая платформа недавно обновила традиционный недельный рейтинг, поэтому уже известно, какие фильмы сейчас являются самыми популярными среди украинцев.

Интересно то, что возглавляют рейтинг сразу две романтические комедии. Полный список фильмов – узнавайте дальше на Кино 24 со ссылкой на Netflix.

Тоже интересно Не только "Бункер миллиардеров": какие сериалы сейчас самые популярные на Netflix

"Не тот Париж"

В центре сюжета – одинокая девушка Дон, которая мечтает побывать во Франции, поэтому когда ей выпадает возможность принять участие в реалити-шоу, что происходит в Париже, она ни на мгновение не задумывается. Дон отправляется туда, однако впоследствии становится известно, что она прибыла в одноименный город в Техасе. Сначала девушка стремится выскользнуть из игры, но вдруг ее внимание привлекает привлекательный ковбой.

"Не тот Париж": смотрите онлайн трейлер фильма

"Она сказала "Возможно"

На втором месте сейчас романтическая немецкая комедия "Она сказала "Возможно". Главная героиня Мави узнает, что она происходит из чрезвычайно богатой турецкой династии. И ожидания ее новой семьи быстро переворачивают жизнь девушки с ног на голову. Готова ли Мави к таким изменениям?

"Она сказала "Возможно": смотрите онлайн трейлер фильма

Также среди самых популярных фильмов есть:

"Клуб убийств по четвергам";

"Кейпоп-охотницы на демонов";

"Влюбись в меня";

"Перелет";

"Щенячий патруль в кино";

"Мой год в Оксфорде";

"Седьмой сын";

"И пришел паук".

Украинцы сходят с ума от нового испанского сериала

19 сентября на Netflix состоялась премьера нового сериала от создателей "Бумажного дома" – "Бункер миллиардеров". Он состоит из 8 эпизодов, которые держат в напряжении с первой до последней минуты.

По сюжету, события разворачиваются в период, когда мир становится на грани ядерной катастрофы. Группа миллиардеров хотят спасти свои жизни и отправляются в огромный подземный бункер. Кажется, что он оборудован для комфортной жизни и все находятся в безопасности, однако впоследствии становится понятно, что бункер – это огромная ловушка.