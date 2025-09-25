Эта лента стала самой обсуждаемой в соцсетях, а также ее рекомендуют знаменитости. Полный список того, что сейчас чаще всего смотрят украинцы – рассказываем дальше на Кино 24 со ссылкой на Netflix.

Это интересно Сеть взорвал самый новый испанский сериал на Netflix, который уже стал настоящим хитом

"Бункер миллиардеров"

Это 8-серийный испанский сериал от создателей легендарного "Бумажного дома". События происходят в то время, когда мир балансирует на грани ядерной катастрофы. Главные герои – группа миллиардеров, которые хотят спасти свои жизни. Для этого они спускаются в огромный подземный бункер, который оборудован для комфортной и безопасной жизни. Сначала кажется, что все находятся в полной безопасности, однако впоследствии становится известно, что бункер – это настоящая ловушка.

"Бункер миллиардеров": смотрите онлайн трейлер сериала

"Венздей", 2 сезон

В продолжении переосмысления истории о семейке Адамсов есть еще больше темноты и загадок. После каникул Венздей возвращается в академию "Невермор" и видит видение, в котором умирает ее подруга Энид. Теперь девушка готова на все, чтобы помешать смерти подруги.

"Венздей" 2 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

Также украинцы сейчас чаще всего смотрят:

"Черный кролик", минисериал;

"Цена красоты", 2 сезон;

"Мертвые девушки", мини-сериал;

"Цена красоты", 1 сезон;

"Заложник", мини-сериал;

"Венздей", 1 сезон;

"Юношество", мини-сериал.

Какие фильмы посмотреть на Netflix?

Если ваши будни стали унылыми, хочется добавить в вечера больше острых эмоций, советуем посмотреть фильмы, которые точно подарят самые острые впечатления. Среди них такие фильмы: "И пришел паук", "Омерзительная восьмерка", "Зодиак", "Кокаин".