Интересно то, что возглавляют рейтинг сразу две романтические комедии. Полный список фильмов – узнавайте дальше на Кино 24 со ссылкой на Netflix.

Тоже интересно Не только "Бункер миллиардеров": какие сериалы сейчас самые популярные на Netflix

"Не тот Париж"

В центре сюжета – одинокая девушка Дон, которая мечтает побывать во Франции, поэтому когда ей выпадает возможность принять участие в реалити-шоу, что происходит в Париже, она ни на мгновение не задумывается. Дон отправляется туда, однако впоследствии становится известно, что она прибыла в одноименный город в Техасе. Сначала девушка стремится выскользнуть из игры, но вдруг ее внимание привлекает привлекательный ковбой.

"Не тот Париж": смотрите онлайн трейлер фильма

"Она сказала "Возможно"

На втором месте сейчас романтическая немецкая комедия "Она сказала "Возможно". Главная героиня Мави узнает, что она происходит из чрезвычайно богатой турецкой династии. И ожидания ее новой семьи быстро переворачивают жизнь девушки с ног на голову. Готова ли Мави к таким изменениям?

"Она сказала "Возможно": смотрите онлайн трейлер фильма

Также среди самых популярных фильмов есть:

"Клуб убийств по четвергам";

"Кейпоп-охотницы на демонов";

"Влюбись в меня";

"Перелет";

"Щенячий патруль в кино";

"Мой год в Оксфорде";

"Седьмой сын";

"И пришел паук".

Украинцы сходят с ума от нового испанского сериала

19 сентября на Netflix состоялась премьера нового сериала от создателей "Бумажного дома" – "Бункер миллиардеров". Он состоит из 8 эпизодов, которые держат в напряжении с первой до последней минуты.

По сюжету, события разворачиваются в период, когда мир становится на грани ядерной катастрофы. Группа миллиардеров хотят спасти свои жизни и отправляются в огромный подземный бункер. Кажется, что он оборудован для комфортной жизни и все находятся в безопасности, однако впоследствии становится понятно, что бункер – это огромная ловушка.