"Фільм закінчився. Війна триває": на Берлінале презентували український фільм "Клондайк"

У межах Берлінського кінофестивалю відбулася європейська прем'єра фільму "Клондайк" про події війни на Сході України та катастрофу рейсу MH17. Всього у програмі фестивалю заплановано шість показів стрічки.

Прем'єрний показ у фестивальному Zoo Palast відбувся 14 лютого і став першою офлайн презентацією стрічки. Про це Кіно 24 повідомила пресслужба фільму.

Як презентували фільм "Клондайк"

На фестивалі "Клондайк" представила команда фільму – режисерка Марина Ер Горбач, виконавиця головної ролі Оксана Черкашина, продюсери Мехмет Баґадир Ер та Святослав Булаковський, актори Олег Щербина та Артур Арамян, кастинг-директорка фільму Тетяна Симон та художниця по костюмах Вікторія Філіпова.

До виступу приєдналися також виконавча директорка Берлінале Маріетте Рісенбеек та голова секції "Панорама", в якій, власне, показали фільм, Міхаель Штутц. Він у своїй промові назвав "Клондайк" "шедевром і потужним кінематографічним висловлюванням".

Зображуючи 2014 рік, "Клондайк" перегукується із сучасними подіями на україно-російському кордоні. Фільм є надзвичайно важливим та актуальним для Європи,

– прокоментувала стрічку Рісенбеек.

Розпочала зустріч режисерка Марина Ер Горбач зі словами: "Ви побачите фільм про Україну, але я закликаю вас подумати про Європу".

Що відомо про програму "Панорама" Це конкурсна програма Берлінале, яка фокусується на найбільш актуальному міжнародному кіно. Куратори описують її як добірку "виразно квірну, феміністську, політичну – й водночас таку, яка прагне мислити поза межами цих категорій; програма завжди шукає щось нове, сміливе, нетрадиційне і дике в сучасному кінематографі". Крім цього, у межах "Панорами" присуджується фестивальний приз глядацьких симпатій.

Після показу під фестивальним майданчиком Zoo Palast глядачів зустрічали активісти з плакатами The film is over. The war is going on.

72-й Берлінський кінофестиваль триватиме до 20 лютого.



Активісти з плакатами The film is over. The war is going on / Фото пресслужби фільму

Чим вражає фільм "Клондайк"

"Клондайк" – новий фільм режисерки Марини Ер Горбач, створений за підтримки Держкіно у копродукції з Туреччиною. Світова прем'єра стрічки відбулася у програмі World Dramatic Competition міжнародного кінофестивалю "Санденс", де була відзначена премією за найкращу режисуру.

Що відомо про Марину Ер Горбач та творчу команду стрічки

"Клондайк" став першим в історії ігровим фільмом у програмі головного фестивалю незалежного кіно у США.

Марина Ер Горбач – українська режисерка, сценаристка, продюсерка та членкиня Європейської кіноакадемії. Випускниця Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.Карпенка-Карого майстерні М. І. Мерзлікіна, а також Школи режисерської майстерності Анджея Вайди. "Клондайк" є четвертою повнометражною роботою Марини ("Омар і ми", "Люби мене", "Гарчання чорних псів"), вона також є авторкою сценарію.



Марина Ер Горбач / Фото пресслужби фільму

Оператором та співпродюсером "Клондайку" виступив Святослав Булаковський, засновник української кінокомпанії Kedr Film. Копродюсер стрічки – Мехмет Баґадир Ер та його продюсерська компанія Protim V.P.

"Клондайк" 2021: дивіться тизер фільму

Міжнародне визнання "Клондайку"

У 2020 році кінопроєкт "Клондайку" переміг на міжнародному конкурсі сценаріїв 12 Punto медіахолдингу TRT, який гарантував телевізійну трансляцію фільму в ефірі найбільшого турецького мовника. Також фільм отримав приз індустріальної секції Antalya Film Forum. У листопаді "Клондайк" було представлено у секції Work in Progress cocoWIP 2021 кінофестивалю у Котбусі (Німеччина).

У травні 2021 стрічка стала одним із двох проєктів, які підтримало Міністерство культури та туризму Республіки Туреччина в категорії міжнародної копродукції. В Україні проєкт фільму став одним із переможців Одинадцятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державне фінансування у розмірі 20 мільйонів 768 тисяч гривень.



Творча команда "Клондайку" / Фото пресслужби фільму