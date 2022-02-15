Як повідомляє 24 канал, романтична історія про підлітка "Лакрична піца" вийде в кіно 17 лютого, а британська драма про дев’ятирічного хлопчика "Белфаст" – 10 березня. Що варто знати про ці картини – читайте нижче.
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"Лакрична піца"
Це новий фільм американського режисера та сценариста психологічних драм Пола Томаса Андерсона. Стрічка зображає 1970-ті роки долини Сан-Фернандо. Цікаво, що це не перший фільм, який режисер зняв у цій локації.
У ньому йдеться про підлітка, який мріє розпочати кар’єру актора у Лос-Анджелесі. У фільмі зіграли такі знаменитості:
- Алана Хаїм – Алана Кейн;
- Купер Хоффман – Гері Валентайн, молодий актор, закоханий в Алану;
- Шон Пенн – Джек Холден;
- Том Вейтс – Рекс Блау;
- Бредлі Купер – Джон Петерс.
Окрім ролей у стрічці, Том Вейтс став режисером фільму, а Бредлі Купер – продюсером.
"Лакрична піца": дивіться трейлер
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"Белфаст"
Фільм "Белфаст" зняв популярний британський актор та режисер Кеннет Брана. Він сам написав сценарій, у якому йдеться про дев’ятирічного хлопчика, на ім'я Бадді. Він навчається жити по-дорослому у світі, який раптом змінився до невпізнання. Обставини, пейзажі й люди, до яких він звик, більше не будуть такими, як були. Однак, є у цьому незбагненному світі й те, що ніколи не можна змінити, – це радість, сміх, улюблена музика та творча магія кіно.
Події у фільмі відбуваються у 1969 році. Напівавтобіографічна стрічка "Белфаст" розповідає про життя північноірландської сім'ї робітничого класу та дитинство їх маленького сина під час заворушень у Белфасті, Північній Ірландії, з 15 серпня 1969 року до початку 1970 року.
Знімання стрічки розпочалося навесні 2020 року, а восени до акторського складу приєдналися такі зірки:
- Джуді Денч;
- Джеймі Дорнан;
- Кіаран Хайндс;
- Катріна Балф;
- Джуд Гілл.
"Белфаст": дивіться трейлер