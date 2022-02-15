У списку найпопулярніших можна побачити як нові фільми 2022 року, так і старіші, зокрема за 2013 та 2003 роки. Хто потрапив у рейтинг та що відомо про ці фільми, читайте у матеріалі.
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Найпопулярнішими фільмами Netflix в Україні (з 31 січня по 6 лютого 2022 року) стали:
- "Аферист із Tinder" / The Tinder Swindler, 2022 рік;
- "Крізь моє вікно" / Through My Window, 2022 рік;
- "Головна команда" / Home Team, 2022 рік;
- "Мюнхен. На порозі війни" / Munich – The Edge of War, 2021 рік;
- "13 годин: Таємні воїни Бенгазі" / 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, 2013 рік;
- "Не дивіться вгору" / Don't Look Up, 2021 рік;
- "Червоне повідомлення" / Red Notice, 2021 рік;
- "Пограбування по-італійськи" / The Italian Job, 2003 рік;
- "Назад у хащі" / Back to the Outback, 2021 рік;
- "У королівському стилі" / The Royal Treatment, 2022 рік.
Що відомо про лідера в рейтингу "Аферист із Tinder"
Це британський документальний фільм від режисера Фелісіті Морріс. У ньому зображають історію ізраїльського шахрая Саймона Лєваєва, який використовував додаток Tinder з метою знайомства з жінками, щоб у майбутньому ними маніпулювати.
Сюжет стрічки ґрунтується на розслідуванні та матеріалі норвезької газети Verdens Gan.
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Як відреагували на фільм
- Леваєв написав у своєму інстаграмі, що заперечує, що є шахраєм. Він припустив, що спеціально знімався для Netlix, адже вважає, що жінкам слід "почати говорити правду".
- Але після після виходу фільму компанія Tinder назавжди забанила Леваєва у додатку для знайомств.
- Крім фільму, Netflix підготувала спеціальний подкаст із трьох частин, в якому розповідається про створення документалки та життя та шахрайство Саймона Леваєва.
"Аферист із Tinder": дивіться трейлер