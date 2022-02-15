У списку найпопулярніших можна побачити як нові фільми 2022 року, так і старіші, зокрема за 2013 та 2003 роки. Хто потрапив у рейтинг та що відомо про ці фільми, читайте у матеріалі.

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Найпопулярнішими фільмами Netflix в Україні (з 31 січня по 6 лютого 2022 року) стали:

"Аферист із Tinder" / The Tinder Swindler, 2022 рік;

"Крізь моє вікно" / Through My Window, 2022 рік;

"Головна команда" / Home Team, 2022 рік;

"Мюнхен. На порозі війни" / Munich – The Edge of War, 2021 рік;

"13 годин: Таємні воїни Бенгазі" / 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, 2013 рік;

"Не дивіться вгору" / Don't Look Up, 2021 рік;

"Червоне повідомлення" / Red Notice, 2021 рік;

"Пограбування по-італійськи" / The Italian Job, 2003 рік;

"Назад у хащі" / Back to the Outback, 2021 рік;

"У королівському стилі" / The Royal Treatment, 2022 рік.

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Що відомо про лідера в рейтингу "Аферист із Tinder"

Це британський документальний фільм від режисера Фелісіті Морріс. У ньому зображають історію ізраїльського шахрая Саймона Лєваєва, який використовував додаток Tinder з метою знайомства з жінками, щоб у майбутньому ними маніпулювати.

Сюжет стрічки ґрунтується на розслідуванні та матеріалі норвезької газети Verdens Gan.

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Як відреагували на фільм

Леваєв написав у своєму інстаграмі, що заперечує, що є шахраєм. Він припустив, що спеціально знімався для Netlix, адже вважає, що жінкам слід "почати говорити правду".

Але після після виходу фільму компанія Tinder назавжди забанила Леваєва у додатку для знайомств.

Крім фільму, Netflix підготувала спеціальний подкаст із трьох частин, в якому розповідається про створення документалки та життя та шахрайство Саймона Леваєва.

"Аферист із Tinder": дивіться трейлер