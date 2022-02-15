В списке самых популярных можно увидеть как новые фильмы 2022 года, так и более старые, в частности, за 2013 и 2003 годы. Кто попал в рейтинг и что известно об этих фильмах читайте в материале.
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Самыми популярными фильмами Netflix в Украине (с 31 января по 6 февраля 2022) стали:
- "Аферист из Tinder" / The Tinder Swindler, 2022 год;
- "Из моего окна" / Through My Window, 2022 год;
- "Главная команда" / Home Team, 2022 год;
- "Мюнхен. На пороге войны" / Munich – The Edge of War, 2021;
- "13 часов: Тайные воины Бенгази" / 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, 2013 год;
- "Не смотрите вверх" / Don't Look Up, 2021 год;
- "Красное уведомление" / Red Notice, 2021 год;
- "Ограбление по-итальянски" / The Italian Job, 2003 год;
- "Дорога домой" / Back to the Outback, 2021 год;
- "В королевском стиле"/The Royal Treatment, 2022 год.
Что известно о лидере в рейтинге "Аферист из Tinder"
Это британский документальный фильм от режиссера Фелисити Моррис. В нем изображают историю израильского мошенника Саймона Леваева, использовавшего приложение Tinder с целью знакомства с женщинами, чтобы в будущем ими манипулировать.
Сюжет ленты основан на расследовании и материале норвежской газеты Verdens Gan.
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Как отреагировали на фильм
- Леваев написал в своем инстаграме, что отрицает, что является мошенником. Он предположил, что специально снимался для Netlix, потому что считает, что женщинам следует "начать говорить правду".
- Но после выхода фильма компания Tinder навсегда забанила Леваева в приложении для знакомств.
- Кроме фильма, Netflix подготовила специальный подкаст из трех частей, в котором рассказывается о создании документалки и жизни и мошенничестве Саймона Леваева.
"Аферист из Tinder": смотрите трейлер