9 легендарних фільмів 80-их років, які стали найпопулярнішими у світі

З кожним роком у світі з'являється дедалі більше нових фільмів і серіалів. Однак інколи найкращим вибором стає перегляд стрічок, які вже встигли стати справжньою класикою кінематографа.

Зокрема, 80-ті роки часто називають "золотим періодом" кіноіндустрії. На YouTube-каналі "Кінопил" опублікували огляд найкрутіших фільмів того часу.

Які фільми 80-их років має подивитись кожен кіноман?

У той час актори нерідко ризикували життям заради ефектних сцен, постпродакшен не спирався на сучасні технології чи штучний інтелект, а продюсери не боялися вкладати кошти в сміливі й ризиковані проєкти, які зрештою виправдовували себе. Саме тому фільми того періоду й досі вважаються знаковими та заслуговують на увагу.

Ось ці стрічки точно заслуговують на увагу кожного кіномана:

"Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега" – пригодницький кінофільм, знятий в 1981 режисером Стівеном Спілбергом.

"Людина дощу" – фільм-драма режисера Баррі Левінсона. Прем'єра відбулась у 1988 році.

"Шалений Макс" – культовий бойовик Джорджа Міллера, прем'єра якого відбулась у 1979 році.

"Мисливці на привидів" – американський комедійно-фантастичний кінофільм 1984 року режисера Айвана Райтмана.

"Цільнометалева оболонка" – американський кінофільм Стенлі Кубрика про війну у В'єтнамі. Фільм з'явився на екранах у 1987 році.

"Обличчя зі шрамом" – культовий фільм американського режисера Браяна Де Пальми, який вийшов у 1983 році.

"Чужі" – військово-науково-фантастичний бойовик режисера Джеймса Кемерона, прем'єра якого відбулась у 1986 році.

"Робокоп" – американський фантастичний бойовик режисера Пола Верховена 1987-го року.

"Щось" – американський фантастичний фільм жахів 1982 року.

Які сучасні фільми заслуговують уваги глядача?

Якщо ж ви не фанат ностальгійних стрічок і надаєте перевагу новинкам кінематографа, зверніть увагу на такі фільми:

"Оппенгеймер",

"Барбі",

"Одна битва за іншою",

"Грішники",

"Все завжди і водночас",

"20 днів у Маріупол",

"2000 метрів до Андріївки".

Обирайте свого фаворита й насолоджуйтеся фільмом, який вам до смаку – чи то сучасна стрічка, чи культова класика 80-х років.