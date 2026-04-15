Утім, це контент, який варто залишити в минулому раз і назавжди. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що це за стрічки, чому їх не варто дивитися сьогодні, а також пропонуємо гідну альтернативу.

Які російські серіали знову стали популярними серед українців?

Попри те, що в Україні з'являється дедалі більше якісних, цікавих і сучасних серіалів, досі залишаються люди, які ностальгують за старими російськими проєктами, що колись були популярними серед українців. Так, останнім часом у трендах знову з'явилися одразу два російські серіали – "Універ" та "Молодіжка".

"Універ" – це ситком про життя студентів, які мешкають у гуртожитку. Серіал виходив у 2008-2011 роках і свого часу був надзвичайно популярним як в Україні, так і в Росії.

– це ситком про життя студентів, які мешкають у гуртожитку. Серіал виходив у 2008-2011 роках і свого часу був надзвичайно популярним як в Україні, так і в Росії. "Молодіжка", що виходила з 2013 по 2019 рік, розповідає про молодіжну хокейну команду "Ведмеді" та її шлях до успіху.

Чому варто раз і назавжди забути ці серіали?

Хоча ці серіали можуть викликати відчуття ностальгії, сьогодні варто свідомо відмовитися від перегляду російського контенту, навіть якщо він колись мав широку популярність. Важливо пам'ятати, що значна частина людей, причетних до створення цих проєктів, нині підтримує або замовчує російську агресію проти України.

Зокрема, в "Універі" знімався Віталій Гогунський – уродженець України, який нині проживає в Росії та публічно підтримує її політику. Гогунський без жодних вагань публікує свою підтримку російських окупантів на інстаграм-сторінці.

Він внесений до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України, а також отримав підозру від СБУ, про що повідомляло Управління СБУ у Вінницькій області.



Фото Управління СБУ у Вінницькій області

Подібну позицію займають і багато інших акторів, задіяних у цих серіалах: вони або відкрито підтримують війну, або уникають її публічного засудження.

Крім того, варто усвідомлювати, що поширення російського контенту в українському інформаційному просторі сьогодні є недоречним. Це прояв неповаги до українських військових, які щодня ризикують життям заради безпеки країни, а також до українських творців, які попри складні умови продовжують розвивати національний кінематограф і створювати якісний продукт.

Такий усвідомлений вибір глядача – це не лише питання смаку, а й позиції.

Які українські серіали стануть гідною альтернативою?

В Україні є чимало гідних серіалів, які варто подивитись у вільний час. Це абсолютно різножанрові стрічки на будь-який смак. Серед них:

"Тиха Нава"

"Спіймати Кайдаша"

"Просто Надія"

"І будуть люди"

"Сага"

"Слідча"

"Материнський інстинкт"

"Одна родина"

"Кришталеві джерела"

"Кава з кардамоном. Сила землі"

Обирайте стрічку на вечір та споживайте контент свідомо!