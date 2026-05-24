24 Канал розповість, які нові фільми замінять сеанс до психолога. Зберігайте добірку, щоб не витрачати час за пошуки стрічок, адже й так буде багато справ.

Не пропустіть Нові українські фільми вже можна подивитись на Netflix

Нові фільми, які замінять сеанс до психолога

"Джей Келлі"

Рейтинг IMDb: 6.5/10

У фільмі розповідається про кінозірку Джей Келлі. Чоловік багато часу приділяв кар'єрі, тому віддалився від доньок. Якось несподівано помирає режисер, який допоміг йому потрапити до світу кіно. Головний герой та його менеджер Рон відправляються у подорож Європою, під час якої багато чого переосмислюють.

"Джей Келлі": дивіться онлайн трейлер фільму

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

"Пробач, дівчинко"

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Сюжет розгортається навколо Агнес Ворд, яка викладає літературу в невеликому коледжі Нової Англії. Здається, що дівчина живе спокійне та щасливе життя, але насправді її досі переслідує минуле.

Найкраща подруга головної героїні, Ліді, приїжджає до неї з Нью-Йорка та розповідає, що скоро стане мамою. Проте її хвилює психологічний стан Агнес. Річ у тім, що кілька років тому Ворд пережила жахливу подію, яка її досі болить.

"Пробач, дівчинко": дивіться онлайн трейлер фільму

"Потяг у снах"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Події відбуваються в Америці початку XX століття. Це історія про Роберта Ґрейніра, який став сиротою в юному віці та подорослішав серед величних лісів Тихоокеанського Північного Заходу.

Головний герой допомагає розширювати залізничну імперію країни. Роберт одружується з жінкою на ім'я Ґледіс і будує разом з нею дім, проте через роботу мало часу приділяє сім'ї. Одного разу завдяки несподіваному повороту чоловік знаходить нові сенси у лісах та деревах, які зрубав.

"Потяг у снах": дивіться онлайн трейлер фільму

До речі, раніше наша редакція склала добірку фільмів, які допоможуть розслабитися після роботи.