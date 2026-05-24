24 Канал расскажет, какие новые фильмы заменят сеанс к психологу. Сохраняйте подборку, чтобы не тратить время на поиски лент, ведь и так будет много дел.

Не пропустите Новые украинские фильмы уже можно посмотреть на Netflix

Новые фильмы, которые заменят сеанс к психологу

"Джей Келли"

Рейтинг IMDb: 6.5/10

В фильме рассказывается о кинозвезде Джей Келли. Мужчина много времени уделял карьере, поэтому отдалился от дочерей. Как-то неожиданно умирает режиссер, который помог ему попасть в мир кино. Главный герой и его менеджер Рон отправляются в путешествие по Европе, во время которого многое переосмысливают.

"Джей Келли": смотрите онлайн трейлер фильма

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

"Прости, детка"

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Сюжет разворачивается вокруг Агнес Уорд, которая преподает литературу в небольшом колледже Новой Англии. Кажется, что девушка живет спокойную и счастливую жизнь, но на самом деле ее до сих пор преследует прошлое.

Лучшая подруга главной героини, Лиди, приезжает к ней из Нью-Йорка и рассказывает, что скоро станет мамой. Однако ее волнует психологическое состояние Агнес. Дело в том, что несколько лет назад Уорд пережила ужасное событие, которое ее до сих пор болит.

"Прости, детка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Поезд во снах"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

События происходят в Америке начала XX века. Это история о Роберте Грейнире, который стал сиротой в юном возрасте и повзрослел среди величественных лесов Тихоокеанского Северо-Запада.

Главный герой помогает расширять железнодорожную империю страны. Роберт женится на женщине по имени Глэдис и строит вместе с ней дом, однако из-за работы мало времени уделяет семье. Однажды благодаря неожиданному повороту мужчина находит новые смыслы в лесах и деревьях, которые срубил.

"Поезд во снах": смотрите онлайн трейлер фильма

Кстати, ранее наша редакция ранее наша редакция составила подборку фильмов, которые помогут расслабиться после работы.