У час, коли сам жанр фактично не існував у національному кінематографі, ця історія стала спробою говорити з глядачем мовою напруги, страху та сміливої динаміки. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про фільм.

Що цікаво знати про створення трилера "Штольня"?

Фільм знімали в реальних підземеллях – покинутому військовому ДОТі 1939 року під Києвом. Виробництво відбувалося майже без ресурсів: перший інвестор позичив гроші у родичів і вклав власні заощадження.

Попри це "Штольня" вийшла в прокат, зібрала касу, здобула відзнаки й з часом отримала культовий статус серед українських глядачів. Тоді вона довела, що українське кіно може працювати з жанром і звучати впевнено.

Сьогодні, через двадцять років "Штольня" сприймається вже не просто як експеримент, а як один із перших кроків, з якого в Україні почало формуватися жанрове кіно.

"Штольня": дивіться онлайн трейлер фільму

Сюжет розгортається навколо студентів-археологів, які відправилися на археологічну практику. Поруч із місцем своїх розкопок вони натрапляють на загублений вхід у штольню.

Серед археологів вже багато років ходять моторошні чутки про неї. Та всупереч всьому студенти вирішують піти в підземелля і розгадати таємницю штольні. Вони ще не усвідомлюють, чим це може для них обернутись.

Який фільм Любомира Левицького скоро можна буде подивитись у кіно?

Любомир Левицький продовжує працювати в напрямку гостросюжетного кіно. Його нова стрічка "КІЛЛХАУС" – екшн за мотивами реальної операції українських військових, розвиває той самий інтерес до напруги, динаміки та історій, заснованих на сильному драматичному матеріалі, і виходить в національний прокат вже 23 квітня.

Двадцять років – це дистанція, на якій добре видно зміни: від першого українськомовного трилера, знятого майже без ресурсів, до нового етапу, де українське кіно працює з масштабом, міжнародною мовою жанру і реальністю, в якій живе країна сьогодні.

"Штольня" тоді фактично стала відправною точкою для трилерів як жанру в українському кіно. За 20 років Любомир Левицький продовжив рух у цьому напрямі, а сам жанр поступово сформувався і продовжує розвиватися.

Які ще українські фільми жахів можна подивитись?

Якщо вам цікаво зануритись в кіносвіт українських фільмів жахів та трилерів, зверніть також увагу на такі стрічки:

"Конотопська відьма"

"Тіні незабутих предків"

"Брама"

"В чорній, чорній кімнаті"

Це проєкти різних років, сюжетів, з різним акторським складом. Однак серед них ви точно зможете знайти історію для себе.