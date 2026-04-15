Во время, когда сам жанр фактически не существовал в национальном кинематографе, эта история стала попыткой говорить со зрителем языком напряжения, страха и смелой динамики. В материале 24 Канала рассказываем больше о фильме.
Что интересно знать о создании триллера "Штольня"?
Фильм снимали в реальных подземельях – заброшенном военном ДОТе 1939 года под Киевом. Производство происходило почти без ресурсов: первый инвестор занял деньги у родственников и вложил собственные сбережения.
Несмотря на это "Штольня" вышла в прокат, собрала кассу, получила награды и со временем получила культовый статус среди украинских зрителей. Тогда она доказала, что украинское кино может работать с жанром и звучать уверенно.
Сегодня, через двадцать лет "Штольня" воспринимается уже не просто как эксперимент, а как один из первых шагов, с которого в Украине начало формироваться жанровое кино.
"Штольня": смотрите онлайн трейлер фильма
Сюжет разворачивается вокруг студентов-археологов, которые отправились на археологическую практику. Рядом с местом своих раскопок они наталкиваются на затерянный вход в штольню.
Среди археологов уже много лет ходят жуткие слухи о ней. И вопреки всему студенты решают пойти в подземелье и разгадать тайну штольни. Они еще не осознают, чем это может для них обернуться.
Какой фильм Любомира Левицкого скоро можно будет посмотреть в кино?
Любомир Левицкий продолжает работать в направлении остросюжетного кино. Его новая лента "КИЛЛХАУС" – экшн по мотивам реальной операции украинских военных, развивает тот же интерес к напряжению, динамики и историй, основанных на сильном драматическом материале, и выходит в национальный прокат уже 23 апреля.
Двадцать лет – это дистанция, на которой хорошо видны изменения: от первого украиноязычного триллера, снятого почти без ресурсов, до нового этапа, где украинское кино работает с масштабом, международным языком жанра и реальностью, в которой живет страна сегодня.
"Штольня" тогда фактически стала отправной точкой для триллеров как жанра в украинском кино. За 20 лет Любомир Левицкий продолжил движение в этом направлении, а сам жанр постепенно сформировался и продолжает развиваться.
Какие еще украинские фильмы ужасов можно посмотреть?
Если вам интересно окунуться в киномир украинских фильмов ужасов и триллеров, обратите также внимание на такие ленты:
- "Конотопская ведьма"
- "Тени незабытых предков"
- "Брама"
- "В черной, черной комнате"
Это проекты разных лет, сюжетов, с разным актерским составом. Однако среди них вы точно сможете найти историю для себя.