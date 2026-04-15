Во время, когда сам жанр фактически не существовал в национальном кинематографе, эта история стала попыткой говорить со зрителем языком напряжения, страха и смелой динамики. В материале 24 Канала рассказываем больше о фильме.

Что интересно знать о создании триллера "Штольня"?

Фильм снимали в реальных подземельях – заброшенном военном ДОТе 1939 года под Киевом. Производство происходило почти без ресурсов: первый инвестор занял деньги у родственников и вложил собственные сбережения.

Несмотря на это "Штольня" вышла в прокат, собрала кассу, получила награды и со временем получила культовый статус среди украинских зрителей. Тогда она доказала, что украинское кино может работать с жанром и звучать уверенно.

Сегодня, через двадцать лет "Штольня" воспринимается уже не просто как эксперимент, а как один из первых шагов, с которого в Украине начало формироваться жанровое кино.

"Штольня": смотрите онлайн трейлер фильма

Сюжет разворачивается вокруг студентов-археологов, которые отправились на археологическую практику. Рядом с местом своих раскопок они наталкиваются на затерянный вход в штольню.

Среди археологов уже много лет ходят жуткие слухи о ней. И вопреки всему студенты решают пойти в подземелье и разгадать тайну штольни. Они еще не осознают, чем это может для них обернуться.

Какой фильм Любомира Левицкого скоро можно будет посмотреть в кино?

Любомир Левицкий продолжает работать в направлении остросюжетного кино. Его новая лента "КИЛЛХАУС" – экшн по мотивам реальной операции украинских военных, развивает тот же интерес к напряжению, динамики и историй, основанных на сильном драматическом материале, и выходит в национальный прокат уже 23 апреля.

Двадцать лет – это дистанция, на которой хорошо видны изменения: от первого украиноязычного триллера, снятого почти без ресурсов, до нового этапа, где украинское кино работает с масштабом, международным языком жанра и реальностью, в которой живет страна сегодня.

"Штольня" тогда фактически стала отправной точкой для триллеров как жанра в украинском кино. За 20 лет Любомир Левицкий продолжил движение в этом направлении, а сам жанр постепенно сформировался и продолжает развиваться.

Какие еще украинские фильмы ужасов можно посмотреть?

Если вам интересно окунуться в киномир украинских фильмов ужасов и триллеров, обратите также внимание на такие ленты:

"Конотопская ведьма"

"Тени незабытых предков"

"Брама"

"В черной, черной комнате"

Это проекты разных лет, сюжетов, с разным актерским составом. Однако среди них вы точно сможете найти историю для себя.