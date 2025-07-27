Кіно 24 розповість про два серіали, які доступні до перегляду на стримінговій платформі Netflix.

До теми Можна подивитися за день: новий популярний мінісеріал Netflix, що захоплює з першої хвилини

"Юнацтво"

Цей кримінальний мінісеріал став одним з найпопулярніших на Netflix цього року. Головний герой – 13-річний Джеймі Міллер, якого звинувачують у вбивстві однокласниці Кеті Леонард. Проти хлопця є переконливі докази: поліція має відео з камер спостереження, на якому чітко видно як хтось, схожий на Джеймі, завдає смертельного ножового поранення дівчині. Ця подія перевертає життя підлітка та його родини. Тепер вони живуть у невизначеності та страху.

"Юнацтво": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Під темним сонцем"

Нещодавно відбулася прем'єра серіалу, який став улюбленим не лише серед іноземної, а й серед української публіки. За сюжетом, мати-одиначка Альба разом з сином Лео, тікаючи від проблем, влаштовується на роботу на квіткову ферму в Провансі. Однак вже з першого дня і там на жінку чекають проблеми – її підозрюють у вбивстві господаря ферми, багатія Арно Ласерра. Згодом стає відомо, що Альба є донькою покійного багатія, тож її підозрюють в корисливих мотивах.