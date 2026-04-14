24 Канал розповість про цікаві мінісеріали на Netflix. Обирайте, що дивитися вечорами.

Які мінісеріали на Netflix подивитися

"Оленя"

Кількість серій: 7

: 7 Рейтинг IMDb: 7.7/10

Сюжет розгортається навколо коміка-початківця Донні Дана та Марти, з якою той знайомиться, працюючи на барі. Їхня випадкова зустріч переростає в одержимість, яка може зруйнувати життя обох, а також змушує головного героя зіштовхнутися з глибоко захованою травмою.

"Анатомія скандалу"

Кількість серій: 6

: 6 Рейтинг IMDb: 7.0/10

Події відбуваються у похмурих парламентських офісах Вестмінстера. Це історія про впливового політика Джеймса Вайтгауса, якого звинувачують у зґвалтуванні, після чого його життя кардинально змінюється.

Дружина Джеймса, Софі, переконана, що чоловік невинний і налаштована довести це. А от адвокатка Кейт Вудкрофт прагне притягнути його до відповідальності.

"Кришталева зозуля"

Кількість серій: 6

: 6 Рейтинг IMDb: 6.6/10

Молода лікарка Клара Мерло хоче дізнатися більше про свого донора серця, тому приїжджає до гірського містечка, куди її запрошує його мама Марта.

Донора Клари звати Карлос Феррер, він загинув в аварії. Лікарка дізнається, що чоловік Марти, Мігель, зник у 2005 році і його тіло так і не знайшли. Ця справа дуже схожа на кільках інших випадків.

Після похорону Карлоса у селі починається паніка. Річ у тім, що викрали немовля, як Мігеля та інших людей. Мерло вирішує залишитися у місті, щоб допомогти розкрити справу.

