Тоже интересно 3 культовые сериалы, от которых не могли оторваться по вечерам
Какие мини-сериалы на Netflix посмотреть
"Оленёнок"
- Количество серий: 7
- Рейтинг IMDb: 7.7/10
Сюжет разворачивается вокруг начинающего комика Донни Дана и Марты, с которой тот знакомится, работая на баре. Их случайная встреча перерастает в одержимость, которая может разрушить жизнь обоих, а также заставляет главного героя столкнуться с глубоко спрятанной травмой.
"Оленёнок": смотрите онлайн трейлер сериала
"Анатомия скандала"
- Количество серий: 6
- Рейтинг IMDb: 7.0/10
События происходят в мрачных парламентских офисах Вестминстера. Это история о влиятельном политике Джеймсе Уайтгаусе, которого обвиняют в изнасиловании, после чего его жизнь кардинально меняется.
Жена Джеймса, Софи, убеждена, что муж невиновен и настроена доказать это. А вот адвокат Кейт Вудкрофт стремится привлечь его к ответственности.
"Анатомия скандала": смотрите онлайн трейлер сериала
"Стеклянная кукушка"
- Количество серий: 6
- Рейтинг IMDb: 6.6/10
Молодая врач Клара Мерло хочет узнать больше о своем доноре сердца, поэтому приезжает в горный городок, куда ее приглашает его мама Марта.
Донора Клары зовут Карлос Феррер, он погиб в аварии. Врач узнает, что муж Марты, Мигель, исчез в 2005 году и его тело так и не нашли. Это дело очень похоже на несколько других случаев.
После похорон Карлоса в селе начинается паника. Дело в том, что похитили младенца, как Мигеля и других людей. Мерло решает остаться в городе, чтобы помочь раскрыть дело.
"Стеклянная кукушка": смотрите онлайн трейлер сериала
Какие сериалы сейчас самые популярные на Netflix в Украине?
На сайте Tudum представлена подборка самых популярных сериалов на Netflix в Украине на данный момент:
"Скоро случится что-то страшное"
"Харри Холе"
"Тихая Нава"
"Целую, Китти" (3 сезон)
"Острые козырьки" (2 сезон)
"Острые козырьки" (1 сезон)
"Рипли"
"Острые козырьки" (3 сезон)
"Острые козырьки" (4 сезон)
"Острые козырьки" (5 сезон)