Если знаете ответы на вопросы выше, то можем поздравить – вы настоящий киноман, а если кто-то не знает о чем идет речь, то 24 Канал искренне приглашает узнать больше о культовых сериалах, которые могут стать вашими любимыми.

"Дневники вампира", 2009 – 2017

Рейтинг IMDb: 7,7

Количество сезонов: 8

Количество серий: 171

События сериала разворачиваются в городке Мистик-Фоллс, который скрывает давнюю историю сверхъестественных существ. После смерти родителей Элены Гилберт, девушка пытается вернуться к нормальной жизни, и однажды на ее пути появляется Стефан Сальваторе – вампир, который пытается мирно жить среди простых людей.

Но с появлением второго брата Деймона – вампира с темными прошлым, все начинает меняться. Выясняется даже то, что Елена очень похожа с женщиной Кэтрин, которая жила много лет назад и является связанной с обоими братьями Сальваторе.

В сериале постепенно также появляются ведьмы, оборотни, гибриды, а школьная драма переходит к масштабной борьбе с древними вампирами – Первородными (Прадревними).

"Сверхъестественное", 2005 – 2020

Рейтинг IMDb: 8,4

Количество сезонов: 15

Количество серий: 327

Сюжет рассказывает о двух родных братьев Дима и Сэма, которые с детства воспитывались как охотники на нечисть. Это произошло из-за того, что демон убил их мать.

Они путешествуют по США на своей культовой машине и расследуют паранормальные явления, спасают людей, а также уничтожают различных существ.

Сам сериал начинался с отдельных приключений, но потом получил одну большую сюжетную линию. Братья узнают о своем особом предназначении и становятся частью масштабной войны между силами небес и ада. Особую роль в истории играют Кастиэль и Люцифер.

"Волчонок", 2011 – 2017

Рейтинг IMDb: 7,7

Количество сезонов: 6

Количество серий: 100

Скотт МакКолл – обычный старшеклассник, чья жизнь кардинально меняется после укуса оборотня. Из-за сверхчеловеческих способностей у него возникают проблемы: неконтролируемую агрессию, опасность для близких и постоянную угрозу со стороны других существ.

С каждым сезоном ставки растут, а Скотт с неуверенного парня превращается в сильного и ответственного лидера, который пытается защитить не только свою стаю, но и весь город.

