24 Канал расскажет, какие сериалы посмотреть, если вам понравились "Отчаянные домохозяйки".

Сериалы, похожие на "Отчаянные домохозяйки"

"Большая маленькая ложь"

Количество сезонов : 2

: 2 Количество серий : 14

: 14 Рейтинг IMDb: 8.4/10

События сериала разворачиваются в тихом прибрежном городке Монтерей. Это история о пяти матерях и загадочном убийстве, которое произошло во время школьного благотворительного бала.

"Коварные горничные"

Количество сезонов : 4

: 4 Количество серий : 49

: 49 Рейтинг IMDb: 7.8/10

В Беверли-Хиллз власть принадлежит тому, кто имеет компромат. В некоторых состоятельных семьях она находится в руках группы горничных, которых объединяет работа и жизненные трудности.

Рози, Кармен, Марисоль и Зойла обращаются друг к другу за помощью, когда их коллегу Флору находят убитой в доме ее работодателя и когда возникают другие проблемы.

"Коварные горничные" / Кадр из сериала

"Секс и город"

Количество сезонов : 6

: 6 Количество серий : 94

: 94 Рейтинг IMDb: 7.4/10

"Секс и город" – еще один культовый сериал 2000-х годов. Это история о жизни четырех подруг в Нью-Йорке: Кэрри Брэдшоу, Саманты Джонс, Шарлотты Йорк и Миранды Хоббс, и их бурные романтические отношения.

"Секс в большом городе" / Кадр из сериала

Будет ли продолжение сериала "Отчаянные домохозяйки"?

В апреле 2025 года стало известно, что кинокомпания Onyx Collective займется производством проекта "Вестерия Лейн" – это спин-офф сериала "Отчаянные домохозяйки".

Сериал "Вистерия Лейн" ожидается в 2027 году, но не является прямым продолжением "Отчаянных домохозяек" и не будет 9 сезоном. Это история о новых персонажах.