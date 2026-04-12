24 Канал расскажет, какие сериалы посмотреть, если вам понравились "Отчаянные домохозяйки".
Сериалы, похожие на "Отчаянные домохозяйки"
"Большая маленькая ложь"
- Количество сезонов: 2
- Количество серий: 14
- Рейтинг IMDb: 8.4/10
События сериала разворачиваются в тихом прибрежном городке Монтерей. Это история о пяти матерях и загадочном убийстве, которое произошло во время школьного благотворительного бала.
"Коварные горничные"
- Количество сезонов: 4
- Количество серий: 49
- Рейтинг IMDb: 7.8/10
В Беверли-Хиллз власть принадлежит тому, кто имеет компромат. В некоторых состоятельных семьях она находится в руках группы горничных, которых объединяет работа и жизненные трудности.
Рози, Кармен, Марисоль и Зойла обращаются друг к другу за помощью, когда их коллегу Флору находят убитой в доме ее работодателя и когда возникают другие проблемы.
"Секс и город"
- Количество сезонов: 6
- Количество серий: 94
- Рейтинг IMDb: 7.4/10
"Секс и город" – еще один культовый сериал 2000-х годов. Это история о жизни четырех подруг в Нью-Йорке: Кэрри Брэдшоу, Саманты Джонс, Шарлотты Йорк и Миранды Хоббс, и их бурные романтические отношения.
Будет ли продолжение сериала "Отчаянные домохозяйки"?
В апреле 2025 года стало известно, что кинокомпания Onyx Collective займется производством проекта "Вестерия Лейн" – это спин-офф сериала "Отчаянные домохозяйки".
Сериал "Вистерия Лейн" ожидается в 2027 году, но не является прямым продолжением "Отчаянных домохозяек" и не будет 9 сезоном. Это история о новых персонажах.