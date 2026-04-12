24 Канал розповість, які серіали подивитися, якщо вам сподобались "Відчайдушні домогосподарки".
Серіали, схожі на "Відчайдушні домогосподарки"
"Велика маленька брехня"
- Кількість сезонів: 2
- Кількість серій: 14
- Рейтинг IMDb: 8.4/10
Події серіалу розгортаються у тихому прибережному містечку Монтерей. Це історія про п'ятьох матерів та загадкове вбивство, яке сталося під час шкільного благодійного балу.
"Підступні покоївки"
- Кількість сезонів: 4
- Кількість серій: 49
- Рейтинг IMDb: 7.8/10
У Беверлі-Гіллз влада належить тому, хто має компромат. У деяких заможних родинах вона перебуває в руках групи покоївок, яких поєднує робота та життєві труднощі.
Розі, Кармен, Марісоль та Зойла звертаються одна до одної за допомогою, коли їхню колегу Флору знаходять убитою в будинку її роботодавця та коли виникають інші проблеми.
"Секс і місто"
- Кількість сезонів: 6
- Кількість серій: 94
- Рейтинг IMDb: 7.4/10
"Секс і місто" – ще один культовий серіал 2000-х років. Це історія про життя чотирьох подруг у Нью-Йорку: Керрі Бредшоу, Саманти Джонс, Шарлотти Йорк та Міранди Гоббс, та їхні бурхливі романтичні стосунки.
Чи буде продовження серіалу "Відчайдушні домогосподарки"?
У квітні 2025 року стало відомо, що кінокомпанія Onyx Collective займеться виробництвом проєкту "Вістерія Лейн" – це спін-офф серіалу "Відчайдушні домогосподарки".
Серіал "Вістерія Лейн" очікується у 2027 році, але не є прямим продовженням "Відчайдушних домогосподарок" і не буде 9 сезоном. Це історія про нових персонажів.