24 Канал розповість, які серіали подивитися, якщо вам сподобались "Відчайдушні домогосподарки".

Серіали, схожі на "Відчайдушні домогосподарки"

"Велика маленька брехня"

  • Кількість сезонів: 2
  • Кількість серій: 14
  • Рейтинг IMDb: 8.4/10

Події серіалу розгортаються у тихому прибережному містечку Монтерей. Це історія про п'ятьох матерів та загадкове вбивство, яке сталося під час шкільного благодійного балу.

"Підступні покоївки"

  • Кількість сезонів: 4
  • Кількість серій: 49
  • Рейтинг IMDb: 7.8/10

У Беверлі-Гіллз влада належить тому, хто має компромат. У деяких заможних родинах вона перебуває в руках групи покоївок, яких поєднує робота та життєві труднощі.

Розі, Кармен, Марісоль та Зойла звертаються одна до одної за допомогою, коли їхню колегу Флору знаходять убитою в будинку її роботодавця та коли виникають інші проблеми.

Серіал Підступні покоївки

"Секс і місто"

  • Кількість сезонів: 6
  • Кількість серій: 94
  • Рейтинг IMDb: 7.4/10

"Секс і місто" – ще один культовий серіал 2000-х років. Це історія про життя чотирьох подруг у Нью-Йорку: Керрі Бредшоу, Саманти Джонс, Шарлотти Йорк та Міранди Гоббс, та їхні бурхливі романтичні стосунки.

Серіал Секс і місто

Чи буде продовження серіалу "Відчайдушні домогосподарки"?

У квітні 2025 року стало відомо, що кінокомпанія Onyx Collective займеться виробництвом проєкту "Вістерія Лейн" – це спін-офф серіалу "Відчайдушні домогосподарки".

Серіал "Вістерія Лейн" очікується у 2027 році, але не є прямим продовженням "Відчайдушних домогосподарок" і не буде 9 сезоном. Це історія про нових персонажів.