У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, чому цей серіал може стати хорошим варіантом для сімейного перегляду, про що його сюжет і хто виконав головні ролі.

Про що український серіал "Сага"?

Сюжет розгортається навколо історії родини Козаків. Події починаються ще перед Першою світовою війною і тривають протягом століття.

Глядач спостерігає за історією країни, її випробуваннями та ключовими подіями крізь призму однієї сім'ї: окупацію Києва 1941 року, трагедію Чорнобильської АЕС, розпад СРСР, проголошення незалежності України, Помаранчеву революцію та Євромайдан.

"Сага": дивіться онлайн трейлер серіалу

Через долю цієї родини показано, як різні покоління стають свідками й учасниками важливих історичних подій, а також як навіть найближчі родичі можуть опинитися по різні боки барикад.

Що відомо про серіал "Сага"?

Прем'єра цієї захопливої драматичної історії відбулася у жовтні 2020 року. Серіал ідеально підійде тим, кому сподобалася стрічка "І будуть люди", а також усім, хто цікавиться історією України.

Серіал налічує 12 епізодів і має високий рейтинг на IMDb – 8,5 бала з 10 можливих.

Головні ролі у серіалі виконали українські актори: Ада Роговцева (Богдана в старості), Лілія Цвєлікова (Богдана в юності), Дар'я Плахтій (Христина), Олександр Печериця, Григорій Бакланов, Яків Кучеревський та інші. У другорядних ролях також з'явилися Віктор Жданов, Олена Хохлаткіна, Микола Боклан, Наталія Денисенко та інші.

