Сьогодні стало відомо, що 3 сезон "Парочки слідчих" буде. Про це повідомили в ефірі "Сніданку з 1+1".

Серіал "Парочка слідчих" продовжили на 3 сезон

До студії "Сніданку з 1+1" завітали головні актори "Парочки слідчих" – Костянтин Октябрський та Юлія Буйновська, які зіграли Пашу та Софію. Коли вони читали сценарій, то не очікували, що серіал стане настільки популярним.

Чесно? Що воно настільки зайде – страшно собі уявити. Але я пам'ятаю, що читала сценарій вночі й не могла відірватися, а таке буває дуже рідко,

– зазначила Буйновська.

Днями на сторінці "1+1" в інстаграмі повідомили, що 2 сезон "Парочки слідчих" подивились 3,7 мільйона глядачів. Також він увійшов у топ-3 серіалів весни на українському ТБ.

Ми вдячні кожному, хто розділив із нами свої вечори та щиро вболівав за історію Софії та Павла,

– йдеться у дописі.

Про що серіал "Парочка слідчих"?

Події серіалу розгортаються у звичайному поліцейському відділку, куди приходить нова слідча Софія. Не всі колеги тепло приймають начальницю, йдеться про судмедексперта Пашу.

Він – закритий та зверхній, хоч і справжній професіонал у своїй справі. Спершу між Пашею та Софією панують складні стосунки, проте поступово вони знаходять взаєморозуміння.

У другому сезоні команда слідчих продовжує розслідувати заплутані справи. Софія та Паша досі не можуть розібратися у власних почуттях. Ситуацію ускладнює Андрій, який вже довгий час закоханий у дівчину, та нова підступна слідча Оксана, яка недолюблює й намагається підставити Софію.