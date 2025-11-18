Найкращі фільми з Дженніфер Еністон: ролі, які обожнюємо

Американська акторка Дженніфер Еністон уже десятиліттями залишається однією з найулюбленіших акторок Голлівуду – від культової ролі Рейчел у "Друзях" до комедійних хітів і романтичних драм. Її роботи легко впізнати за теплою харизмою, точним гумором і щирими емоціями.

24 Канал зібрав найкращі фільми та серіали, у яких Еністон розкрила свій талант на повну.

До теми Йшла до цього 20 років: Дженніфер Еністон вперше заговорила про бажання стати мамою

"Друзі" (1994 – 2004)

Рейтинг IMDb: 8,9

Культовий ситком про шістьох друзів, які живуть у Нью-Йорку, переживають кохання, зради, безглузді ситуації та злети у кар'єрі. Дженніфер Еністон виконує роль Рейчел Ґрін – розпещеної доньки, яка тікає з власного весілля і починає доросле життя з нуля. Рейчел проходить шлях від офіціантки до професіоналки модної індустрії, стає ближчою за сім'ю своїм друзям і переживає складну, але знакову історію кохання з Россом.

Рейчел вагітна (фрагмент із серіалу "Друзі"): дивіться відео онлайн

"Розлучення по-американськи", 2006

Рейтинг IMDb: 5,8

Романтична драма-комедія про пару, яка після сварки вирішує розійтися, але жити й надалі в одній квартирі, бо ніхто не хоче відмовитися від житла. Еністон грає Брук – жінку, яка багато років терпіла егоцентричну поведінку партнера, але нарешті збирається відстояти власні бажання. Побутові дрібниці перетворюються на війну принципів, а стосунки – на емоційний виклик для обох.

"Розлучення по-американськи": дивіться онлайн трейлер відео

"Ми – Міллери", 2013

Рейтинг IMDb: 7

Гостросюжетна комедія про дрібного дилера, який мусить перевезти партію контрабанди через кордон. Щоб замаскуватися, він збирає фейкову "ідеальну родину" – наймає танцівницю-початківицю (Дженніфер Еністон), проблемну дівчину-підлітка і наївного хлопця-сусіда. Імпровізована "сім'я" потрапляє у низку пригод, а між вигаданими родичами несподівано з'являються реальні почуття та довіра.

"Ми – Міллери": дивіться онлайн трейлер відео

"Убивство у Парижі" / "Загадкове убивство", 2023

Рейтинг IMDb: -

Комедійний детектив, продовження першої частини "Убивство на вечірці". Дженніфер Еністон і Адам Сендлер грають подружжя Нік та Одрі Шпіц, які намагаються розвинути власний детективний бізнес. Коли їхнього багатого друга викрадають просто під час весілля в Парижі, пара опиняється у центрі міжнародної афери. Вони змушені застосувати свої "таланти" слідчих, уникати небезпек і викривати злочинців.

"Убивство у Парижі" / "Загадкове убивство": дивіться онлайн трейлер відео

Також нагадуємо про блискучі романтичні комедії, які могли випасти з пам'яті.