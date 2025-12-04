Не лише "Аватар": 3 легендарні фільми Джеймса Кемерона, які має побачити кожен

Джеймс Кемерон є одним із найуспішніших і найлегендарніших режисерів світу. Вже 18 грудня 2025 року у світ виходить продовження його культової стрічки "Аватар".

І поки всі його очікують, варто звернути увагу й на інші фільми, над якими працював режисер. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку найкращих стрічок Джеймса Кемерона, які варто побачити кожному.

Радимо 5 захопливих серіалів, які варто подивитись після важкого робочого дня

Які фільми Джеймса Кемерона має побачити кожен?

"Титанік"

Прем'єра цієї легендарної історії відбулася у 1997 році. Це художній фільм-катастрофа режисера Джеймса Кемерона, у якому головні ролі зіграли Кейт Вінслет та Леонардо Ді Капріо.

Історія заснована на реальних подіях. "Титанік" насправді був британським пасажирським лайнером, який затонув під час свого першого рейсу. У центрі сюжету – молоді й закохані Джек і Роуз, які знаходять одне одного в найнесподіваніший момент.

"Титанік": дивіться онлайн трейлер фільму

Дивіться також Джейк і Нейтірі повертаються: про що довгоочікуваний фільм "Аватар: Вогонь і попіл"

"Термінатор"

Ще одна легендарна кіноісторія – це фантастичний бойовик "Термінатор" режисера Джеймс Кемерон. Прем'єра фільму відбулася у 1984 році, і сьогодні він є одним із найпопулярніших у своєму жанрі. Стрічка має рейтинг 8,1 бала на IMDb.

Ця кіноісторія зробила Арнольда Шварценеггера, який зіграв головну роль, неймовірно популярним. У центрі сюжету – солдат Кайл Різ, кіборг-термінатор та їхнє протистояння. У кожного з них своя мета: кіборг прагне вбити дівчину, на ім'я Сара, а солдат хоче врятувати її й зупинити Термінатора, чого б йому це не вартувало.

"Термінатор": дивіться онлайн трейлер фільму

"Правдива брехня"

Ще одна стрічка, яку має побачити кожен прихильник творчості Джеймса Кемерона, – це "Правдива брехня". Американський комедійний бойовик, прем'єра якого відбулася у 1994 році, розповідає про турботливого сім'янина, на ім'я Гаррі.

"Правдива брехня": дивіться онлайн трейлер фільму

Здавалося б, у нього абсолютно одноманітне життя, проте насправді він – працівник розвідки, крутий агент, від ефективності роботи якого залежить безпека США. У цьому фільмі також зіграв легендарний австрійський і американський актор Арнольд Шварценеггер.

Завдяки динамічному сюжету та високим глядацьким рейтингам ця стрічка обов'язково варта вашої уваги.