3 високорейтингові фільми з розкішною Джулією Робертс, які вражають своїми сюжетами
- Джулія Робертс зіграла у високорейтингових фільмах "Одинадцять друзів Оушена", "Ноттінґ Гілл" та "Ерін Брокович".
- Ці стрічки охоплюють різні жанри, від кримінальних історій до комедійних драм і біографічних фільмів.
28 жовтня свій День народження святкує популярна американська акторка Джулія Робертс. Ви точно бачили її в абсолютно різножанрових кіноісторіях.
Тому з легкістю можете обрати для себе фільм з участю акторки. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали високорейтингові стрічки, серед яких може бути саме ваш фаворит.
Які фільми з Джулією Робертс подивитись?
"Одинадцять друзів Оушена"
Один із фільмів, у якому зіграла Джулія Робертс, – високорейтингова кримінальна стрічка "Одинадцять друзів Оушена". Історія розповідає про те, як Денні Оушен щойно виходить із в'язниці, але вже знову планує чергове пограбування – найбільших казино у Лас-Вегасі.
Усі вони належать бізнесмену Террі Бенедикту. І лише фінал цієї історії покаже, чим завершиться це ризиковане пограбування.
"Одинадцять друзів Оушена": дивіться онлайн трейлер фільму
"Ноттінґ Гілл"
Ще одна високорейтингова стрічка з Джулією Робертс – це комедійна драма про кохання.
У центрі сюжету – екстравагантна кінозірка та непримітний продавець книгарні. Здавалося б, їх нічого не може пов'язувати. Однак навіть люди з різних соціальних верств заслуговують на кохання.
Та чи зможуть вони подолати всі випробування, які постануть перед їхніми стосунками?
"Ноттінґ Гілл": дивіться онлайн трейлер фільму
"Ерін Брокович"
Біографічна драма, заснована на реальних подіях, – це історія про жінку, на ім'я Ерін Брокович. У неї троє дітей і скромна робота в невеликій юридичній фірмі.
"Ерін Брокович": дивіться онлайн трейлер фільму
Здавалося б, жодних кар'єрних перспектив і приводів для радості. Однак одного дня вона наважується кардинально змінити своє життя. Та щоб довести справу до кінця, їй знадобиться не лише врода, а й неймовірна рішучість і стійкість перед випробуваннями.