Тому з легкістю можете обрати для себе фільм з участю акторки. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали високорейтингові стрічки, серед яких може бути саме ваш фаворит.

Які фільми з Джулією Робертс подивитись?

"Одинадцять друзів Оушена"

Один із фільмів, у якому зіграла Джулія Робертс, – високорейтингова кримінальна стрічка "Одинадцять друзів Оушена". Історія розповідає про те, як Денні Оушен щойно виходить із в'язниці, але вже знову планує чергове пограбування – найбільших казино у Лас-Вегасі.

Усі вони належать бізнесмену Террі Бенедикту. І лише фінал цієї історії покаже, чим завершиться це ризиковане пограбування.

"Одинадцять друзів Оушена": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ноттінґ Гілл"

Ще одна високорейтингова стрічка з Джулією Робертс – це комедійна драма про кохання.

У центрі сюжету – екстравагантна кінозірка та непримітний продавець книгарні. Здавалося б, їх нічого не може пов'язувати. Однак навіть люди з різних соціальних верств заслуговують на кохання.

Та чи зможуть вони подолати всі випробування, які постануть перед їхніми стосунками?

"Ноттінґ Гілл": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ерін Брокович"

Біографічна драма, заснована на реальних подіях, – це історія про жінку, на ім'я Ерін Брокович. У неї троє дітей і скромна робота в невеликій юридичній фірмі.

"Ерін Брокович": дивіться онлайн трейлер фільму

Здавалося б, жодних кар'єрних перспектив і приводів для радості. Однак одного дня вона наважується кардинально змінити своє життя. Та щоб довести справу до кінця, їй знадобиться не лише врода, а й неймовірна рішучість і стійкість перед випробуваннями.