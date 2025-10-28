Поэтому с легкостью можете выбрать для себя фильм с участием актрисы. В материале 24 Канала мы собрали высокорейтинговые ленты, среди которых может быть именно ваш фаворит.

Какие фильмы с Джулией Робертс посмотреть?

"Одиннадцать друзей Оушена"

Один из фильмов, в котором сыграла Джулия Робертс, – высокорейтинговая криминальная лента "Одиннадцать друзей Оушена". История рассказывает о том, как Дэнни Оушен только выходит из тюрьмы, но уже снова планирует очередное ограбление – крупнейших казино в Лас-Вегасе.

Все они принадлежат бизнесмену Терри Бенедикту. И только финал этой истории покажет, чем завершится это рискованное ограбление.

"Одиннадцать друзей Оушена": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ноттинг Хилл"

Еще одна высокорейтинговая лента с Джулией Робертс – это комедийная драма о любви.

В центре сюжета – экстравагантная кинозвезда и неприметный продавец книжного магазина. Казалось бы, их ничего не может связывать. Однако даже люди из разных социальных слоев заслуживают любви.

Но смогут ли они преодолеть все испытания, которые предстанут перед их отношениями?

"Ноттинг Хилл": смотрите онлайн трейлер фильма

"Эрин Брокович"

Биографическая драма, основана на реальных событиях, – это история о женщине, по имени Эрин Брокович. У нее трое детей и скромная работа в небольшой юридической фирме.

"Эрин Брокович": смотрите онлайн трейлер фильма

Казалось бы, никаких карьерных перспектив и поводов для радости. Однако однажды она решается кардинально изменить свою жизнь. Но чтобы довести дело до конца, ей понадобится не только красота, но и невероятная решимость и стойкость перед испытаниями.