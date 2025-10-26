Хотя сейчас о Ганнема говорят в основном из-за сериала "Монстр", не следует забывать, что у него была успешная карьера в кино и до этого проекта. 24 Канал расскажет об одних из лучших ролей актера в фильмах и сериалах, включая историю об Эде Гине.

"Сыны анархии"

Телесериал в жанре криминальной драмы рассказывает о международном клубе байкеров, занимающемся незаконной продажей оружия и одновременно хочет защитить родной город Чарминг от наркоторговли. В центре сюжета – Джексон Теллер, в личной и профессиональной жизни которого происходят различные события.

Сериал стал триумфом на телевидении, в том числе и благодаря актерской игре Чарли Ганнема. Иногда он был героическим и благородным персонажем, но с каждым потерянным близким человеком становился более жестоким.



Чарли Ханнэм в кино / Кадр из сериала

"Монстр: История Эда Гина"

Это третий сезон сериала-антологии "Чудовища", рассказывающий о различных ужасных исторических фигурах. Первый сезон был посвящен Джеффри Дамеру, второй – братьям Менендес. Новая часть сериала рассказывает об убийце и похитителе мертвых тел Эда Гине.

Весь актерский состав покоряет, однако игра Чарли Ганнема однозначно стоит отдельного упоминания. Он кардинально перевоплотился для своей роли и смог передать тончайшие детали характера и поведения своего персонажа.



Чарли Ханнэм в кино / Кадр из сериала

"Дитя человеческое"

События триллера происходят в 2027 году, когда человечество начинает вымирать из-за бесплодия. За последние 18 лет на Земле не родился ни один человек, а мир погрузился в хаос. Тео Ферон потерял сына, развелся с женой и полностью разочаровался в жизни. И вдруг ему поручают важную миссию – спасти единственную беременную женщину.

Чарли Ханнэм исполнил роль злодея-психотика Патрика. Он удачно вписался в научно-фантастическую ленту, изображающую суровое и сложное видение будущего.



Чарли Ханнэм в кино / Кадр из фильма

"Затерянный город Z"

Приключенческий фильм – это история полковника Перси Фосетта, который находит доказательства существования цивилизации в джунглях Амазонки. Ученые высмеивают его гипотезу, но после поддержки друзей и сына он возвращается в леса, чтобы доказать свою правоту и найти затерянный город.

Это один из самых недооцененных фильмов с участием Чарли Ханнема. Он сыграл мужчину, чья храбрость и решительность перевешивает одержимость. В актерский состав также вошли Том Холланд и Роберт Паттинсон.



Чарли Ханнэм в кино / Кадр из фильма

